Лупить нельзя ругать. Пять открыток матерщинникам

1 1. А разве раньше за матерщину не штрафовали?

Штрафовали. Но раньше речь шла о публичных местах, а не о семейных скандалах. Сейчас штраф за нецензурную брань прилюдно составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Депутаты предлагают поднять его до планки 1-2 тысячи. Также поправки вводят административный арест на срок до 15 суток либо 40 часов обязательных работ. Кроме того, если нарушителю вызвали полицию, и он ей не подчинился, штраф составит 2-3 тыс. рублей (сейчас это от 1 до 2,5 тысяч). Повторное нарушение будет караться штрафом в 3-5 тыс. руб, либо арестом на 15 суток, либо 80 часами обязательных работ (в нынешней редакции КоАП рецидив никак не наказывается).



Депутат Виталий Милонов считает, что наказывать за обсценную лексику нужно, только когда ее слышат дети.



«В присутствии детей матерятся чаще всего либеральные активисты. В итоге дети растут с психическими нарушениями, травмами, и сами становятся либеральными активистами», – уверенно заявил он в эфире [Фонтанки.Офис].



