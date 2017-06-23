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11:59 24.06.2017
Общество

Лупить нельзя ругать. Пять открыток матерщинникам

Лупить нельзя ругать. Пять открыток матерщинникам

Госдума собирается ввести штрафы и наказывать арестом за мат в семье. Учитывая, что ранее депутаты отменили уголовное наказание за нанесение побоев домочадцам, многим это решение кажется странным. «Фонтанка» попросила юриста, депутата и публициста рассказать, в чем смысл.

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24.06.2017 10:34
7 Комментариев
Лупить нельзя ругать. Пять открыток матерщинникам
  1. 1. А разве раньше за матерщину не штрафовали?
  2. 2. А как ребёнок сможет доказать, что, допустим, папа послал его по матери?
  3. 3. И что, теперь мои соседи смогут написать на меня донос?
  4. 4. Возмутительно! Это все неприятные новости про этот закон?
  5. 5. Получается, что теперь ударить ребёнка можно, а обматерить – нельзя?

1 1. А разве раньше за матерщину не штрафовали?

Штрафовали. Но раньше речь шла о публичных местах, а не о семейных скандалах. Сейчас штраф за нецензурную брань прилюдно составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Депутаты предлагают поднять его до планки 1-2 тысячи. Также поправки вводят административный арест на срок до 15 суток либо 40 часов обязательных работ. Кроме того, если нарушителю вызвали полицию, и он ей не подчинился, штраф составит 2-3 тыс. рублей (сейчас это от 1 до 2,5 тысяч). Повторное нарушение будет караться штрафом в 3-5 тыс. руб, либо арестом на 15 суток, либо 80 часами обязательных работ (в нынешней редакции КоАП рецидив никак не наказывается).


Депутат Виталий Милонов считает, что наказывать за обсценную лексику нужно, только когда ее слышат дети.


«В присутствии детей матерятся чаще всего либеральные активисты. В итоге дети растут с психическими нарушениями, травмами, и сами становятся либеральными активистами», – уверенно заявил он в эфире [Фонтанки.Офис].


 

2 2. А как ребёнок сможет доказать, что, допустим, папа послал его по матери?

Теоретически доказать, что в доме кто-то ругается матом, можно с помощью аудио- и видеозаписи.


«Как о брани в семье узнают полицейские органы – остается загадкой, – говорит адвокат Андрей Тындик. – Письменная жалоба сама по себе позволяет возбудить административное производство. Как таковая доказательством вины она не является, нужны будут материальные носители – видео-, аудиозаписи. Видимо, письменный донос будет рассматриваться наряду с прочими доказательствами, например, опросом соседей».

3 3. И что, теперь мои соседи смогут написать на меня донос?

Этот вопрос сейчас обсуждается в сети активнее других. В теории все просто: хочешь посадить соседа на 15 суток – сообщи куда нужно о том, что он нецензурно выражается дома.

Журналист Александр Невзоров называет проект маразматичным, и считает, что он создан ради пиара авторов документа. И уверен, что, если поправки будут приняты – доносы на жильцов по коммуналке станут обычным делом.


4 4. Возмутительно! Это все неприятные новости про этот закон?

Нет, не все. В тексте проекта говорится не только о нецензурной брани. Ответственность распространяется и на «другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности или обществу, нарушающие общественный порядок, спокойствие граждан». Получается, это все, что попадает под статью «мелкое хулиганство».


«Я боюсь, что сюда могут быть отнесены разнузданное поведение, разговоры на повышенных тонах – все, чем полна наша жизнь. Потому эта норма и вызывает беспокойство сама по себе», – говорит юрист Андрей Тындик.

5 5. Получается, что теперь ударить ребёнка можно, а обматерить – нельзя?

Если следовать букве закона, выходит, так – но сами законотворцы считают, что это слишком грубое упрощение.

В начале 2017 года президент подписал закон, который отменяет уголовное наказание за побои в семье, если они не повлекли серьезных последствий. Если побои совершены впервые, за них грозит административный арест либо штраф.

По мнению Андрея Тындика, здесь – явный парадокс.

А депутат Виталий Милонов считает, что декриминализации побоев как таковой – нет.

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комментарии пользователей (7)
Greyshadow
24 июня 2017 г. 11:54
Это уже не просто маразм, это какой-то высший, непостижимый человеческим разумом идиотизм. Чувствую, наше будущее скучным не будет... но вот вряд ли — весёлым.
Wiring
24 июня 2017 г. 11:50
Строгость законов скомпенсирована необязательностью их исполнения..
alexandr67
24 июня 2017 г. 11:42
идиоты.Мат это форма сублимации эмоций.Когда весь организм человека хочет кого нить сильно и больно ударить мат иногда помогает избежать агрессии.Кстати именно поэтому всегда считался формой общения простолюдинов.Аристократы общались больше с помощью оружия а иногда внутрисемейные разборки решались у них с помощью яда)
HardMaster
24 июня 2017 г. 11:40
Очень своевременная инициатива, когда все проблемы в стране решены, остаётся заниматься мелкими деталями, надо ещё и горячую линию для подростков открыть, по которой они смогут настучать на своих родителей ...
toll
24 июня 2017 г. 11:36
Buka:
уверенно заявил он в эфире /
да хранит его святой пигидий!

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