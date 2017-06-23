Госдума одобрила законопроект о курортном сборе

Госдума приняла в первом чтении законопроект о курортном сборе. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты должны предоставить поправки ко второму чтению документа до 2 июля. Законопроект предусматривает эксперимент по введению такого налога в 2018 – 2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Предполагается, что размер сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой не должен превышать 100 рублей в сутки с человека. Сумма налога может варьироваться в зависимости от сезонности, времени пребывания туриста в объекте размещения, местонахождения курорта и других факторов. Сбор также может быть и отменен, если такое решение примут местные власти, передает Лента.ру.

От уплаты налога хотят освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов 1 – 2-й группы, малоимущие семьи и другие льготные категории граждан.

Средства от такого сбора планируется направить на развитие курортной инфраструктуры регионов. По итогам эксперимента власти решат, нужно ли вводить подобный налог на всей территории страны.