Ректор Европейского университета ушел в отставку

Ректора Европейского университета в Петербурге сменит экс-ректор. Олег Хархордин, который возглавлял этот последние 8 лет, написал заявление об отставке по собственному.

Как сообщает пресс-служба университета, 23 июня общее собрание учредителей и попечительский совет Европейского согласовал отставку главы вуза. Ему осталось проработать неделю — до 1 июля.

«Хархордин возглавлял университет как в период бурного развития, так и в сложные моменты административных проблем во взаимоотношениях с местными и федеральными властями. Он выразил надежду, что его отставка обеспечит дальнейшее развитие университета как образовательной организации, отвечающей самым высоким мировым академическим стандартам», – отмечается в официальном заявление ЕУ.

Ему на смену придет Николай Вахтин, его предшественник в 2003–2009 годах. Учредители и попечители университета решили, что в течение года смогут подыскать нового главу, а Вахтин обеспечит преемственность образования и стратегии.

Последние год выдался для Европейского университета нелегким. В январе 2017 годы комитет по имущественным отношениям Смольного уведомил вуз об одностороннем отказе от договора аренды особняка на Гагаринской улице. Причиной стала якобы установка пластиковых окон на дворовых фасадах здания и установка временных перегородок. Также 20 марта Арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета после серии проверок Рособорнадзора. По обоим решениям вуз сейчас судится. Отметим, что ЕУ – один из ведущих городских вузов, в чей попечительский совет входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.