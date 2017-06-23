Плавучий маяк «Ирбенский» покинул гавань Кронштадта и начал переход в Калининград

Плавучий маяк «Ирбенский» покинул 23 июня причал пограничного пункта пропуска в комплексе «Форт великий князь Константин» в Кронштадте и на буксире начал морской переход в Калининград, где ему предстоит стать экспонатом Музея Мирового океана.

В 2016 – 2017 годах маяк прошел восстановительный ремонт и подготовку к буксировке в доках Кронштадтского морского завода. Его прибытие в Калининград ожидается в начале следующей недели.

Плавучий маяк «Ирбенский» является последним сохранившимся в России судном такого типа, и до недавнего времени находился в полузатопленном состоянии на одном из пирсов Ломоносовского порта. С инициативой сохранить его для истории в 2014 году выступили ветеранские организации Санкт-Петербурга и Кронштадта, после чего было принято решение о передаче маяка Музею Мирового океана.

По словам директора Музея Мирового океана Светланы Сивковой, «в планах музея поставить маяк «Ирбенский» на самостоятельный ход, после чего он смог бы представлять Россию и Музей Мирового океана на морских фестивалях и выставках в странах Балтийского региона».