The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России

Экс-президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры в качестве ответа на якобы вмешательство в президентские выборы в США, сообщает 23 июня издание The Washington Post.

Как отмечает издание, это оружие — «цифровой аналог бомбы», который могут использовать США при критическом обострении ситуации с Россией.

Сообщается, что министерство финансов США разработало план, который повлиял бы на некоторые сектора российской экономики.

Издание пишет, что администрация Обамы «очень долго выбирала ответные меры на вмешательство России в выборы президента США», поскольку опасалась увеличения масштабов этого вмешательства, пишет «Газета.Ru».

В конечном итоге администрация Обамы определила этот план как «долгосрочный», согласно секретным данным, для его реализации была необходима только подпись Обамы.

Также отмечается, что спецслужбы США не нуждаются в дальнейшем одобрении этой процедуры Трампом, и чтобы остановить ее, нынешнему президенту придется выпустить распоряжение по ее отмене, чего он, по словам чиновников, пока не сделал.