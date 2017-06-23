The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России
Экс-президент США Барак Обама в 2016 году одобрил размещение кибероружия в системах российской инфраструктуры в качестве ответа на якобы вмешательство в президентские выборы в США, сообщает 23 июня издание The Washington Post.
Как отмечает издание, это оружие — «цифровой аналог бомбы», который могут использовать США при критическом обострении ситуации с Россией.
Сообщается, что министерство финансов США разработало план, который повлиял бы на некоторые сектора российской экономики.
Издание пишет, что администрация Обамы «очень долго выбирала ответные меры на вмешательство России в выборы президента США», поскольку опасалась увеличения масштабов этого вмешательства, пишет «Газета.Ru».
В конечном итоге администрация Обамы определила этот план как «долгосрочный», согласно секретным данным, для его реализации была необходима только подпись Обамы.
Также отмечается, что спецслужбы США не нуждаются в дальнейшем одобрении этой процедуры Трампом, и чтобы остановить ее, нынешнему президенту придется выпустить распоряжение по ее отмене, чего он, по словам чиновников, пока не сделал.