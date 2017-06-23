Депутаты взялись за пивнухи

Законодательное собрание Петербурга хочет пресечь продажу алкоголя по ночам, войной парламентарии решили пойти на псевдобары и рюмочные. Предприниматели уверены: обходы новых запретов все равно найдутся.

Петербургские депутаты под лето принялись бороться с алкоголизмом среди горожан. Лишить народ самых душеспасительных, по версии Венечки Ерофеева, напитков, решили в ночное время, прикрыв лазейку в законе. Предприниматели подсчитали, что таким образом понесут убытки минимум на 20 процентов и уже задумываются о том, как найти новый обход придуманного депутатами законопроекта.

Комитет по законодательству петербургского парламента предложил изменить Закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» и запретить торговлю розницей на предприятиях общепита по ночам. Автор инициативы, единоросс Денис Четырбок, уверен, что таким образом закроют магазины по типу «РосАл» и подобные им рюмочные, на самом деле работающие как алкомаркеты в ночное время.

«Сейчас розничная торговля алкоголем по ночам запрещена, но на предприятиях общепита – нет, поэтому в городе расплодились такие псевдобары. Я сам ходил туда с целью понаблюдать, что там происходит: их посещают компаниями, молодые люди сметают целые витрины спиртного, а потом идут распивать его в соседний парк или подъезд. Депутатам постоянно жалуются на нарушение общественного порядка такими гражданами», – рассказал Четырбок. По его словам, алкоголиков в стране с введением новых запретов становится меньше, поэтому новый закон поможет защитить не только горожан от пьяниц по ночам, но и вылечить алкозависимых.

«Знаете, это ведь как происходит: сначала одну баночку пива, потом вторую, потом после работы, а потом вина. Дальше – больше. Организм так устроен, что привыкает. Знаю это, так как изучал специальную литературу перед тем, как разработать законопроект», – добавил депутат.

Инициативой, разработанной комитетом по законодательству, который возглавляет Четырбок, предлагается запретить продавать алкоголь в ночное время в пунктах общественного питания в таре и упаковке – банках, бутылках и стаканчиках. По словам единоросса, ресторанов и добросовестных баров запрет не коснется, ведь там торговля идет в розлив. По мнению аппарата комитета по законодательству, продать бутылку в ресторане посетителю тоже смогут, но вот вынести оттуда не дадут. В самом законопроекте это, правда, не прописано, так же, как и не описан механизм, которого следует придерживаться рестораторам при исполнении новой нормы.

Предприниматели, опрошенные «Фонтанкой», считают, что и у них, и у тех, кто надзирает за их деятельностью, могут возникнуть сложности с интерпретацией закона.

«Вопрос с тем, как пробивать в таких случаях чек. Барам и ресторанам придется указывать в счете не бутылку вина, а 5 – 6 бокалов (в зависимости от объема) одного наименования. При этом, вероятно, в винной карте нужно будет указать, что условно «Эрмитаж» от Шапутье доступен по бокалам, но при этом минимальный заказ составляет 6 порций», – приводит пример директор по импорту компании «Ладога», винный эксперт Дмитрий Журкин.

В дорогих ресторанах подача вина – целая церемония: сомелье представляет гостям выбранную бутылку, при них откупоривает ее и переливает в декантер (он не является потребительской тарой), а оттуда уже в бокалы.

«Трудности могут быть у демократичных баров, где сервировать вино подобным образом ни возможности, ни необходимости нет. Если запрет будет допускать, что официант после вскрытия тары и розлива вина по бокалам сможет оставлять полупустую бутылку на столе, то и такие заведения могут не беспокоиться», – считает Журкин.

Совладелец Beer Family (Kriek, "Карловы пивовары" и др.) Николай Митчин добавляет, что часто бутылка является частью сервиса: «20% нашего ассортимента – это пиво в стеклянных бутылках, просто потому, что в другом виде таких сортов нет. Налить в бокал сразу – не вариант. Красивая бутылка – часть подачи». В его заведениях на ночное время приходится порядка 20% выручки от розничной торговли алкоголем.

Сейчас в Петербурге действует запрет на розничную продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 для обычных магазинов. Также с 2017 года в России вступил в силу федеральный закон, который вводит запрет на розничную реализацию спиртного в заведениях общепита, однако конкретно в этой области субъектам Федерации предоставлена возможность самим решать, вводить ограничение или нет. На данный момент, по сведениям комитета по потребительскому рынку и предпринимательству, в Петербурге выдано 75 лицензий на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита по 150 адресам.

Как считают участники рынка, введение новых запретов только стимулирует предпринимателей для поиска их обходов. «Например, в таких барах «с двумя дверьми» будут переливать алкоголь из стеклянной бутылки в пластиковую. Так что это – как палить по мухам из ружья. Ощущение, что депутатам нечем заняться», – предполагает совладелец рюмочной "О, спорт" Игорь Лядов. Его коллеги убеждены, что норму можно обойти, выдавая покупателям пластиковые стаканчики. Кроме того, на текущий момент совершенно легально можно купить ночью алкоголь с доставкой из Duty Free (зону беспошлинной торговли не затрагивают ночные запреты) – с этой схемой тоже можно «играть».

"Мы на этом не собираемся останавливаться – лучше реагировать, чем смотреть, как спивается население. Время, когда мы закрывали на это глаза, прошло. Если понадобится, то внесем правки во втором чтении, разработаем дополнительные нормы, ведь, по данным комитета по предпринимательству, пошлины сейчас дорожают, но число лицензий все равно растет», – парирует Четырбок.

Между тем парламентская сессия закончится на следующем заседанием – 28 июня. После депутаты уйдут на каникулы, а борьбу с алкоголизацией населения оставят до осени. Так что несколько месяцев на то, чтобы заработать и подумать, у предпринимателей есть, а у горожан – есть время на то, чтобы выпить и днем, и ночью, пока депутаты это совсем не запретили.

Ксения Клочкова, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»