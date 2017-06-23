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23.06.2017 17:06

Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам

 

Между главой Роскомнадзора Александром Жаровым и владельцем мессенджера Telegram Павлом Дуровым завязался пусть непрямой, но диалог, на отсутствие которого ранее сетовал глава регулятора. Полемика Дурова с Жаровым 23 июня развернулась в социальных сетях.

В ответ на высказывание Дурова о том, что блокировка Telegram суть саботаж государственных интересов России, глава Роскомнадзора на странице регулятора в Facebook счел отказ регистрироваться в реестре нейтральным отношением к «террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером». Жаров также считает, что Дуров «абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

Напомним, первым 23 июня на связь вышел Роскомнадзор, опубликовав у себя на сайте обращение к основателю Telegram. В нем уточнялось, что если Дуров не заполнит анкету и Telegram не будет включен в перечень организаторов распространения информации, то мессенджер заблокируют.  Программист в ответ счел парадоксальным, «что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger».


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23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
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«Добрый – ЗАбег!»
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В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
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