Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам

Между главой Роскомнадзора Александром Жаровым и владельцем мессенджера Telegram Павлом Дуровым завязался пусть непрямой, но диалог, на отсутствие которого ранее сетовал глава регулятора. Полемика Дурова с Жаровым 23 июня развернулась в социальных сетях.

В ответ на высказывание Дурова о том, что блокировка Telegram суть саботаж государственных интересов России, глава Роскомнадзора на странице регулятора в Facebook счел отказ регистрироваться в реестре нейтральным отношением к «террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером». Жаров также считает, что Дуров «абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».

Напомним, первым 23 июня на связь вышел Роскомнадзор, опубликовав у себя на сайте обращение к основателю Telegram. В нем уточнялось, что если Дуров не заполнит анкету и Telegram не будет включен в перечень организаторов распространения информации, то мессенджер заблокируют. Программист в ответ счел парадоксальным, «что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger».