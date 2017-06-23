Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел

23.06.2017 17:04

Видео из Сирии: Кто предоставил Владимиру Путину видеозапись с "работой российской авиации в Сирии" и что происходит там на самом деле? Алексиевич и журналист: Как записать слова нобелевского лауреата, чтобы потом не было мучительно больно? Польские памятники: Зачем их сносят?