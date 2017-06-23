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23.06.2017 17:04
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел
Видео из Сирии: Кто предоставил Владимиру Путину видеозапись с "работой российской авиации в Сирии" и что происходит там на самом деле? Алексиевич и журналист: Как записать слова нобелевского лауреата, чтобы потом не было мучительно больно? Польские памятники: Зачем их сносят?
Информационные итоги недели вместе с ведущей Надеждой Мадзалевской подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов:
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