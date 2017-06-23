Telеgram принял вызов

Глава Роскомнадзора бросил перчатку Павлу Дурову, лично пригрозив ему блокировкой Telegram. «Вам же будет хуже», - парировал создатель менеджера.

Пока чиновники рассылают ультиматумы и думают о создании безопасных отечественных мессенджеров, команда Telegram готовится отразить атаку, вывозя сотрудников из России и разрабатывая механизмы обхода блокировок. Эксперты запасаются попкорном и делают ставки на исход дуэли.

Обращение руководителя Роскомнадзора Александра Жарова «команде Telegram и лично Павлу Дурову» появилось 23 июня на сайте ведомства. В нем чиновник сетует, что все попытки пообщаться с руководством мессенджера оказались тщетными, хотя практически ежедневно Роскомнадзор шлет письма по всем доступным адресам. Но в результате не добился не то что понимания, но вообще никакого ответа.

А ведь Роскомнадзор просит совсем немного, утверждает Александр Жаров. Всего-то – заполнить анкету, предоставив сведения о компании, которая управляет Telegram. Это нужно, чтобы включит ее в реестр организаторов распространения информации. И делается это не из прихоти чиновника — так велит закон.

От обвинений чиновник переходит к обещаниям. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится, а включение мессенджера в реестр означает лишь готовность «работать по российским законам», заверяет он. Затем следует ультиматум. В случае отказа, Telegram в России будет заблокирован — во всяком случае, пока ведомство не получит требуемые сведения. «Выбор за вами», – заключает Александр Жаров.

Ответ Павла Дурова, появившийся через несколько часов на его странице «Вконтакте», можно коротко пересказать, как «Вам же будет хуже». Если чиновники запретят Telegram, «их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive».

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram», – отмечает он. Так что кампания против Telegram «выглядит как некий саботаж государственных интересов», заключает он.

Вызов принят

Информация о возможной блокировке Telegram появилась еще в мае. Внимание Роскомнадзора к проекту Павла Дурова связано с законом о персональных данных, по которому информация о российских пользователях должна храниться на российских же серверах. В свою очередь Telegram заявил, что не будет делиться данными с государством. «Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас», – прокомментировала компания.

Письмо Александра Жарова означает, что чиновники теряют терпение и готовы взяться всерьез за Telegram, демонстративно игнорирующий их требования, считают эксперты.

Команда Павла Дурова тоже не сидит сложа руки и вовсю готовится к предстоящей войне. Так, по информации «Фонтанки», Telegram уже перевел всех своих сотрудников из Петербурга в соседнюю Финляндию, они обосновались недалеко от границы. Финское правительство выдало программистам разрешение на работу.

Ранее Павел Дуров в интервью Financial Times рассказывал, что разработчики мессенджера собираются переехать в Финляндию.

Разработчики Telegram также предпринимают попытки обезопасить мессенджер от возможной блокировки. Для этого в ходе одного из ближайших обновлений Telegram для Android будет добавлена поддержка прокси-серверов по протоколам SOCKS 5, говорится в сообществе Telegram Info в «ВКонтакте». Подобные протоколы уже давно установлены в десктопной версии мессенджера, а также тестируются для MacOS. Будут ли они добавлены на платформе iOS, пока не уточняется.

Кто кого

Мнения экспертов об исходе предстоящей схватки разделились. Популярность Telegram, по всей видимости, не станет препятствием для его блокировки. У россиян «неизлечимой зависимости» от проекта Павла Дурова нет, и они без проблем смогут перейти на альтернативные мессенджеры, уверен советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Сам эксперт, по его словам, прекрасно обходится Facebook, «ВКонтакте» и ICQ. Впрочем, на своей странице «ВКонтакте» Герман Клименко призвал журналистов просить у него комментарии именно через Telegram.

Блокировка Telegram технически возможна, считает глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Недавно ведомство уже запретило на территории РФ мессенджеры BlackBerry Messenger, Line, Imo и WeChat. Продвинутые пользователи могут блокировку обойти, однако это неизбежно отразится на аудитории мессенджера, а значит и его доходах. Поэтому не исключено, что Павел Дуров все-таки выполнит требование чиновников. «В нем, действительно, нет ничего такого, что бы нарушило обещание Telegram не раскрывать данные о своих пользователях», – считает Денис Кусков.

Но очевидно, что на этих безобидных требованиях ведомство не остановится. Включение в реестр подразумевает, что компания должна хранить на территории России данные о приеме, передаче и обработке «голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей» в течение шести месяцев и передавать их властям по требованию. Кроме того, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. В тексте документа говорится, что такие сервисы будут обязаны предоставлять услуги только тем пользователям, которые идентифицированы по номеру мобильного телефона.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, напротив, считает, что проигравшим в этой войне окажется Роскомнадзор. «Сейчас чиновники пытаются вывести зарегистрированные за рубежом компании в юридическую плоскость России, но это сделать крайне сложно», – говорит он. Эксперт напомнил, что блокировка WeChat после протеста делового сообщества, была снята уже на следующий день. А BlackBerry Messenger прекрасно обходит блокировку через VPN.

По его словам, максимум чего сможет добиться Роскомнадзор, это исключения Telegram из Apple Store и Play Market. «Но пользователь Android-устройств, на которых приходится 90 клиентов мессенджера, все-равно смогут скачать его через сайт», – подчеркивает Эльдар Муртазин.

Тем временем, на встрече директора ФСБ России Александра Бортникова с депутатами Госдумы 23 июня был поднят вопрос о создании отечественных мессенджеров. Приведет ли это обсуждение к каким-то результатам, пока не понятно. Аналогичный проект по созданию национального поисковика «Спутник», которым занимался Ростелеком, ранее был признан провальным.

Нейтрален к террористам

«К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову.



Компания, управляющая упомянутыми в сообщении господина Дурова сервисами, самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти Российской Федерации.



Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram».



Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»