Аккредитован корпус №16 квартала «YouПитер

Дом №16 получил аккредитацию от одного из ведущих банков. «ВТБ24» предоставляет выгодные условия по сниженным процентным ставкам – сейчас ипотеку на покупку строящегося жилья можно оформить со ставкой от 10% годовых.

Выплачивать кредит возможно до 30 лет, а общая сумма, на которую может рассчитывать заемщик – до 60 млн. рублей.

Корпус №16 квартала «YouПитер» вышел в продажу с 1 июня, ввести дом в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2019 года. Он также аккредитован «Сбербанком», банками «Абсолют», «Райффайзен», «Ак Барс». Действует программа покупки в беспроцентную рассрочку, при оплате 100% или покупке в ипотеку предоставляются скидки. На данный момент уже распродано и забронировано свыше 15% от общего числа квартир. Сейчас минимальная стоимость жилья начинается от 2,01 млн. рублей, а с 3 июля планируется повышение цен. Успеть забронировать квартиру по текущей цене, а также получить более подробную консультацию можно по телефону: +7 (812) 320-0-320.

Справка о компании ГК «Арсенал-Недвижимость»

