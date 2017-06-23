Томскую пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину в день «прямой линии»

В креативе томской пенсионерки, записавшей видеообращение к президенту Росcии Владимиру Путину, суд увидел несанкционированный митинг, за организацию которого и оштрафовал женщину.

Как сообщает агентство ТВ2, Ленинский суд Томска приговорил автора видео к 20 тысячам рублей в виде штрафа по ставшей популярной статье 20.2 Кодекса административных правонарушений, вменив ей нарушение порядка организации митинга. Отметим, что по аналогичной статье 25 суток ареста отбывает глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Разобраться с той же коррупцией в стране женщина 57 лет в компании 12 жителей Томска просила в день прямой линии с президентом – 15 июня. Собравшиеся возле местной администрации томичи запустили в небо шары с письмом к Владимиру Путину. Все это было записано на видео, в момент записи рядом стояли полицейские, и, как сообщают журналисты ТВ2, никаких замечаний пожилым людям они не делали.

На прямой линии видеообращение не показали, зато его стало достаточно для судебного разбирательства. Суд оперативно назначили уже на следующий день, после его перенесли на понедельник, 19-е число, а приговор огласили только в четверг, 22 июня. Кроме уже признанной виновной пенсионерки, в деле есть и еще одна подозреваемая 70 лет, которую увезли в больницу из здания суда.

«Женщины снимали видеообращение к Путину. К Путину! Такие обращения снимались по всей стране, и только в нашем городе запись видеообращения около областной администрации была признана нарушением закона», – цитируют возмущенного адвоката обеих пенсионерок СМИ.