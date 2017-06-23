Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Еще
17:39 23.06.2017
Новость часа
17:04
«Автово» закрыто на вход и выход
Пришлите свою новость!
17:31
Ректор Европейского университета ушел в отставку
17:30
Минобороны признало причину отмены морского парада на 9 мая
17:28
Плавучий маяк «Ирбенский» покинул гавань Кронштадта и начал переход в Калининград
17:16
The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России
17:06
Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам
17:04
«Автово» закрыто на вход и выход
17:04
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел
16:58
СМИ: Раскрыто название новой версии Android
16:57
Фонд кино поддержал два фильма «Елки» и отказал сценарию Владимира Высоцкого
16:50
Томскую пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину в день «прямой линии»
16:45
Мэр Екатеринбурга выдвинулся в губернаторы Свердловской области
16:22
За взятки и фиктивные справки об инвалидности и.о. главы филиала Горбюро медико-социальной экспертизы дали условно
16:10
Стройкомпания отремонтирует дорогу на Русановской улице
16:09
Дуров: Блокировка Telegram – саботаж государственных интересов России
16:00
Госдума увеличила штрафы за отказ предоставлять информацию
15:54
Замначальника полиции Пушкина задержали за рекордную взятку
15:42
Оранэла заработает после полутора лет ремонта
15:40
Летние распродажи в Финляндии начнутся на следующей неделе
15:35
Петербуржец ответит за меткий удар в голову полицейского
15:34
Спин-офф «Звездных войн» снимет режиссер «Кода Да Винчи»
15:30
Петербургский волейбольный «Зенит» официально заявлен для участия в чемпионате России
15:25
Станцию метро "Обводный канал" открыли для пассажиров
15:20
Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове
15:19
Прокуратура просит отменить обвинительный приговор депутату МО «Гавань»
15:14
Дзюба: У Манчини очень много беготни и тактики — тяжёлая работа, но прорвёмся
15:10
Путин поговорил с Эрдоганом и начал стройку "Турецкого потока"
15:09
В Петербурге будут судить автохама-выдумщика на Porsche
14:48
«Обводный канал» закрыт на вход и выход
14:47
Качество канализации петербургской подземки не устроило прокуратуру
14:46
В Муринском парке отказались строить ресторан вместо снесенного «Чинара»
14:32
Водитель заправил свой Range Rover на Кубинской и решил не платить
14:31
«Зенит» хочет приобрести четырехкратного чемпиона Хорватии
14:23
Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"
14:13
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
14:10
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
14:06
Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске
13:55
В Петербурге впервые в России заменили пораженную опухолью кость на 3D-имплантат
13:45
Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов
13:31
Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи
13:24
Кадыров позвал Дурова и главу Роскомнадзора договариваться в Грозный
13:10
Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель
13:00
Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
12:56
"Зенит" проведет второй сбор в Австрии
12:52
Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
12:47
Лидерам петербургских фанатов перед КК-2017 пригрозили «последствиями» за беспорядки
12:42
В Петербурге приставы помогли судну «Феникс» покинуть фирму «Алмаз» навсегда
12:38
Вице-губернатор Говорунов: В городе было установлено более тысячи дополнительных камер слежения
12:35
Водитель грузовика, сдавая назад, насмерть сбил женщину на Ивана Фомина
12:22
Троицкий мост закроют через час
12:20
Хакеры вскрыли десять тысяч ящиков британских чиновников и силовиков
12:12
В Киришском районе бульдозериста затянуло под гусеницы
12:08
Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины
12:04
Трамп назначил владельца футбольного клуба послом в Великобритании
11:54
В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
11:46
Метро Петербурга продлит работу из-за Кубка конфедераций
11:36
Четверть российских миллионеров готовы уехать из страны
11:28
Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"
11:16
В Сапёрном падающая клеть погубила рабочего
11:11
Минтранс поддержал идею пустить автомобили ЧМ-2018 на «выделенки»
11:03
У водителя маршрутки в Морозовке найдена запрещенная литература
10:57
В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам
10:51
Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
10:45
Проезду под мостом на Боровой снова мешают, но теперь не фура
10:39
Домушник лишил главу православного издательства имущества на полмиллиона
10:33
Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ погиб в бытовой драке в Киеве
10:27
Финны намерены побить мировой рекорд по массовому танцу
10:21
Польша возобновила прием российского газа
10:15
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
10:09
Шестиклассница дважды стала жертвой педофилов в парадной на Науки
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.

Компания организует пункты с водой для участников и создаст комфортные условия для зрителей соревнований. Оператор также обеспечивает мобильной связью организаторов мероприятия.

В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, на сегодняшний день зарегистрировано более 200 человек из разных регионов России. Им предстоит проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км. Маршрут пройдет по живописным улицам старого Выборга и окрестностям. На беговой трассе Tele2 организует пункты с водой для участников.

Оператор также наградит спортсменов, но по своим правилам. Призы Tele2 получат участники, которые финишируют последними. Для зрителей оператор установит шатер, где все желающие смогут отдохнуть, подзарядить гаджеты, выпить кофе и сделать оригинальные фото.

Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Vyborgtri – событие не только для Выборга, соревнования по триатлону уже стали одним из городских брендов и привлекают зрителей и участников из разных регионов, зарегистрирован даже спортсмен из Владивостока. Приятно, что Tele2 станет частью этого спортивного праздника и внесет свой вклад в то, чтобы сделать его еще более комфортным. Желаю всем участникам преодолеть себя, победить трудности и успешно добраться до финиша!»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44

Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10

В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»

В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15

Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен

Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Минобороны признало причину отмены морского парада на 9 мая
Плавучий маяк «Ирбенский» покинул гавань Кронштадта и начал переход в Калининград
The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России
Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам
Томскую пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину в день «прямой линии»
Госдума увеличила штрафы за отказ предоставлять информацию
Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове
Путин поговорил с Эрдоганом и начал стройку "Турецкого потока"
В Муринском парке отказались строить ресторан вместо снесенного «Чинара»
Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи
«Этими арестами власть готовит себе врагов»
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
Как Стоун не узнал своих
«Северокорейская тюрьма – это неприятно, но не ужасно»
Полиция добра
Июнь 1917 года: есть такая партия!
«Это, конечно, не санаторий, но условия нормальные»
Как уничтожить собственный бизнес? Вредные советы от Константина Бакшта
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Итог «Интервью с Путиным»: Там не было кур
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел

предоставлено Михаилом Петровым

Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»

Новости компаний
Tele2
23.06.2017 16:44
Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg
Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.
«Добрый – ЗАбег!»
22.06.2017 15:10
В ЦПКиО прошел «Добрый – ЗАбег!»
В Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове прошло благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!».
Tele2
19.06.2017 15:15
Прием заявок на конкурс социальных предпринимателей при поддержке Tele2 продлен
Tele2 объявляет о продлении сроков приема заявок на III Всероссийский конкурс социальных предпринимателей «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании.
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.