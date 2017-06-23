Tele2 поддержит триатлон Tour De Vyborg

Tele2 стала партнером триатлона Vyborgtri, который пройдет в Выборге 25 июня в рамках спортивного проекта Tour De Vyborg.

Компания организует пункты с водой для участников и создаст комфортные условия для зрителей соревнований. Оператор также обеспечивает мобильной связью организаторов мероприятия.

В соревнованиях примут участие профессиональные спортсмены и любители, на сегодняшний день зарегистрировано более 200 человек из разных регионов России. Им предстоит проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км. Маршрут пройдет по живописным улицам старого Выборга и окрестностям. На беговой трассе Tele2 организует пункты с водой для участников.

Оператор также наградит спортсменов, но по своим правилам. Призы Tele2 получат участники, которые финишируют последними. Для зрителей оператор установит шатер, где все желающие смогут отдохнуть, подзарядить гаджеты, выпить кофе и сделать оригинальные фото.

