Мэр Екатеринбурга выдвинулся в губернаторы Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман зарегистрирован в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко». Об этом он написал 23 июня в своем твиттере.

«Начинаем», — отметил мэр, и также выложил фотографию удостоверения кандидата в губернаторы от свердловского регионального отделения «Яблока».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на облизбирком, документы от Ройзмана уже поступили в избирательную комиссию региона и были зарегистрированы.

21 июня федеральное бюро «Яблока» утвердило Ройзмана в качестве кандидата на пост губернатора Свердловской области, напоминает «Газета.Ru».