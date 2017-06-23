Минобороны признало причину отмены морского парада на 9 мая

Военно-политическое обострение стало причиной отмены военно-морского парада по случаю 9 мая. Такое объяснение следует из официального ответа Минобороны на письмо Анатолия Канюкова, лидера движения «Солидарный Петербург».

Фото: ответ ЗВО лидеру движения «Солидарный Петербург»

Как сообщает общественный деятель, в письме за подписью начальника военно-морского управления Западного военного округа Олега Журавлева говорится, что решение об усилении корабельной группы и отмене парада военных кораблей было принято «в связи с обострившейся военно-политической обстановкой в зоне ответственности Балтийского флота».

Анатолий Канюков цитирует контрадмирала Журавлева 23 июня, при этом двумя неделями ранее, 6 июня, в адрес представителей гражданской инициативной группы «Морской Санкт-Петербург» был направлен документ противоположного по смыслу содержания. В нем говорится, что причиной отмены парада стал неблагоприятный гидрометеорологический прогноз, письмо подписано ВРИО начальника военно-морского управления ЗВО В. Поповым.

Фото: ответ ЗВО гражданской инициативной группе «Морской Санкт-Петербург»

Об отмене военно-морского парада в Петербурге «Фонтанка» сообщила за три дня до праздника День Победы, когда уже почти готовая к торжественному построению эскадра кораблей без объяснения причин покинула акваторию Невы.

В своей публикации от 6 мая «Фонтанка» также сообщала, что накануне в Гданьский залив зашел USS Carney (DDG-64) — эсминец типа «Арли Бёрк», главное ударное вооружение которого составляют две пусковые системы «Иджис» на 90 крылатых ракет.

Официальные представители и Западного военного округа, и Минобороны уклонились от комментариев, не посчитав нужным даже сообщить, что парад не состоится. Не последовало объяснений и после 9 мая, при том, что на подготовку военно-морского парада из бюджета Петербурга было выделено 4 миллиона рублей.

13 мая на специализированном калининградском портале вышла аналитическая статья под названием «По Калининграду может быть нанесён превентивный удар». В ней ранее не публиковавшийся военный эксперт, капитан 1 ранга в отставке Александр Ильяшенко рассуждает о реальности угрозы для России в целом и боеготовности Балтийского флота в частности, а также приводит в качестве аргумента следующий пример: