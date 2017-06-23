Дуров: Блокировка Telegram – саботаж государственных интересов России

Создатель Telegram Павел Дуров усомнился, что инициатор блокировки мессенджера на территории России действует в интересах страны.

В ответ на обращение главы Роскомнадзора Александра Жарова к руководству Telegram с угрозами прекратить работу сервиса и призывами соблюдать российские законы Дуров 23 июня написал в социальных сетях, что блокировка нейтрального по отношению к стране мессенджера бессмысленна.

«Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger», – удивился он.

По словам Дурова, как только Telegram будет недоступен, чиновники перейдут на эти сервисы. Тогда вся «их переписка, общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные» утекут через подконтрольные Штатам мессенджеры и будут храниться на американских облачных сервисах. Национальная безопасность, по его мнению, от подобного не выиграет.

«Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов», – заметил программист.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров лично к обратился к Павлу Дурову и предупредил, что Telegram может быть заблокирован на территории России, поскольку сотрудники Дурова игнорируют письма регулятора с просьбами «заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram».

По словам Жарова, включение мессенджера в перечень организаторов распространения информации будет указывать, что он «готов работать по российским законам». В случае, если это требование не будет выполнено, то его деятельность на территории РФ будет невозможна.