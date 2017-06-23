Госдума увеличила штрафы за отказ предоставлять информацию

Штрафы за отказ предоставлять россиянам информацию вырастут более чем втрое стараниями депутатов Государственной думы, которые 23 июня в третьем чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Как следует из пояснений на сайте Госдумы, изменения вносятся в статью 5.39 КоАП, которая предусматривает наказание за необоснованное игнорирование информационных запросов граждан, в том числе и адвокатов, нарушение сроков предоставления нужных сведений или же сообщение ложных данных.

В настоящий момент штраф по данной статье не превышает трех тысяч рублей, тогда как по схожей статье 5.59 о нарушении, но уже порядка предоставления информации санкции существенно выше. Депутаты решили штрафы уравнять до 10 тысяч рублей.

Документ ждет одобрения Совета Федерации, после чего отправится на подпись к президенту.