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23.06.2017 15:54

Замначальника полиции Пушкина задержали за рекордную взятку

Подозрение в коррупции легло на заместителя начальника Пушкинского ОМВД, отвечающего за обеспечение общественного порядка. Накануне вместе с неким иностранным бизнесменом к нему пожаловали сотрудники собственной безопасности главка. И сильно удивились.

Как 23 июня стало известно «Фонтанке», сумма, озвученная подполковником белорусскому бизнесмену за услуги по покровительству, оказалась сенсационной. Когда после передачи взятки сотрудники собственной безопасности вошли в кабинет, то в руках у полицейского было 1500 рублей.

Наверно, изумление стало причиной лояльного отношения к подозреваемому в коррупции — после полученного признания его отпустили под подписку о невызде.

В полиции «Фонтанке» сообщили, что в ОМВД уже готовились к увольнению замначальника на пенсию. И тот, вероятно, пользовался любой возможностью «подзаработать на старость».

Правда, вместо заслуженного отдыха его теперь ждет отправка в места не столь отдаленные на срок до трёх лет.


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