Зелёный квартал на Царскосельских холмах

Работы по строительству жилого комплекса «Образцовый квартал 2» выходят на завершающую стадию. В ближайшее время завершатся фасадные работы, заканчивается монтаж лифтового оборудования, отделка мест общего пользования.*

На этой стадии покупать квартиру выгодно и целесообразно. И дома готовы, и квартиры продаются по цене строящегося жилья.

Такая стадия готовности позволяет посмотреть любую понравившуюся квартиру вживую и выбрать не только планировку, но и вид из окна.

Транспортная доступность

ЖК «Образцовый квартал 2» расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории Проекта «На Царскосельских холмах».

Новоселы могут быстро добраться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. Путь до метро «Московская» или «Купчино» займет 20-30 минут.

Кроме того, на территории Проекта РЖД планирует в 2018 году построить железнодорожную станцию «19 км» (направление «Санкт-Петербург–Луга»). Она позволит жителям дома добираться до Балтийского вокзала и метро «Балтийская» всего за 25 минут.

ЖК «Образцовый квартал 2»

ЖК «Образцовый квартал 2» состоит из четырёх многоквартирных домов, расположенных по периметру участка площадью 2,8 га. Такое размещение корпусов делает двор светлым и просторным.

Во дворе застройщик обустроит детскую и спортивную площадки, зону отдыха для взрослых, заканчивается строительство современного дошкольного учреждения на 140 мест с бассейном. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса планируется построить общеобразовательную школу.

Дома

Все четыре дома в комплексе четырёхэтажные с мансардой. Планировки в европейском стиле: просторные кухни, объединённые с гостиными, широкие остеклённые лоджии и балконы.

«Образцовый квартал 2»

В квартирах на мансардных этажах высота потолков достигает 4,47 м, что позволит реализовать смелые дизайнерские идеи, устроить второй ярус или воплотить атмосферу загородного дома.

Дома в «Образцовом квартале 2», как и во всех остальных наших проектах, строятся по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов.

В составе жилого комплекса 320 квартир:

однокомнатные (от 29 до 50 кв. м)

«Образцовый квартал 2»

однокомнатные свободной планировки (от 54 до 79 кв.м).

Такие квартиры легко трансформируются в зависимости от состава семьи и превращаются в двухкомнатные.

классические двухкомнатные (от 55 до 71 кв.м)

«Образцовый квартал 2»

двухкомнатные свободной планировки (от 92 до 102 кв.м).

классические трёхкомнатные (от 87 до 98 кв.м)

«Образцовый квартал 2»

Современные технологии в проекте:

Интересно решена система отопления квартир. Она выполняется по технологии «тёплый водяной пол» финской компании Uponor. С помощью терморегуляторов, устанавливаемых в каждом помещении, можно поддерживать комфортную температуру воздуха в любое время года. В каждой комнате можно установить нужную температуру воздуха. Такая система отопления не только создаёт комфортную среду проживания, но и позволяет сэкономить до 30% на оплате коммунальных услуг.

Все коммуникации, система водоснабжения – современные, очистка воды производится на входе в каждый жилой дом, что позволяет долгое время сохранять сантехническое оборудование в квартире в рабочем состоянии. Дома будут иметь автономное теплоснабжение благодаря установленным на крышах газовым котельным.

Не меньше внимания уделяется местам общего пользования – лестничным клеткам. Фасадное панорамное остекление даёт большое количество естественного света, а возможность открывания – дополнительный приток свежего воздуха. Стеклянные входные группы создадут комфортную атмосферу в подъездах за счёт подсветки и доступа дневного света.

Ещё одним элементом комфорта станут лифты швейцарской компании Schindler. Они не просто бесшумные, вместительные и рассчитаны на долгий срок эксплуатации, но ещё и опускаются до уровня земли. У жителей ЖК «Образцовый квартал 2» не возникнет проблем с подъёмом колясок, велосипедов и грузов к себе на этаж, им не придётся преодолевать даже первый лестничный пролёт, лифт быстро и тихо доставит их к себе домой.

Инфраструктура:

В окрестностях «Образцового квартала 2» есть всё для комфортного проведения времени. В уютном зелёном дворе будут устроены детские и спортивные площадки. Для жителей Пушкинского района доступны широкие возможности для занятий спортом – рядом действует конноспортивный клуб «Райдер», неподалеку планируется строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом, бассейна, теннисных кортов и спортивного клуба. В 20 минутах езды расположен комплекс для активного отдыха Туутари Парк, ещё ближе находятся парки Пушкина и Павловска.

Конноспортивный клуб «Райдер»

Рядом с ЖК «Образцовый квартал 2» запроектирован коммерческий объект, в котором будут располагаться – продовольственный магазин, аптека, кафе, офисные помещения и многоярусный паркинг.

Философия жизни в новом зелёном районе от компании «Терминал – Ресурс», которая позволяет поселиться в экологически чистом и спокойном месте Петербурга и иметь, при этом, все преимущества большого города, обретает все больше сторонников.

Присоединяйтесь и вы!

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