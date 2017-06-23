Оранэла заработает после полутора лет ремонта

Движение трамваев в Стрельну восстанавливается. Ремонт столетней магистрали затянулся на полтора года, а ждали его тридцать лет.

Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, 26 июня город возобновит движение трамваев по Петергофскому и Санкт-Петербургскому шоссе до конечной остановки «Стрельна». До завершения ремонтных работ на Кронштадтском трамвайном путепроводе маршрут № 36 будет следовать от конечной остановки «Стрельна» по Санкт-Петербургскому шоссе, Петергофскому шоссе, проспекту Стачек и до конечной остановки «Трамвайный парк № 8».

Ремонт Оранэлы (Ораниенбаумской электрической линии) начался через месяц после того, как 21 января 2016 года в ГУП «Горэлектротранс» отпраздновали её столетие. Во время ремонта, который шел поэтапно, рабочие меняли рельсы, укрепляли асфальт, а также приподнимали остановки, чтобы пассажирам было удобно заходить в трамваи.