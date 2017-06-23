Оранэла заработает после полутора лет ремонта
Движение трамваев в Стрельну восстанавливается. Ремонт столетней магистрали затянулся на полтора года, а ждали его тридцать лет.
Как сообщила пресс-служба комитета по транспорту, 26 июня город возобновит движение трамваев по Петергофскому и Санкт-Петербургскому шоссе до конечной остановки «Стрельна». До завершения ремонтных работ на Кронштадтском трамвайном путепроводе маршрут № 36 будет следовать от конечной остановки «Стрельна» по Санкт-Петербургскому шоссе, Петергофскому шоссе, проспекту Стачек и до конечной остановки «Трамвайный парк № 8».
Ремонт Оранэлы (Ораниенбаумской электрической линии) начался через месяц после того, как 21 января 2016 года в ГУП «Горэлектротранс» отпраздновали её столетие. Во время ремонта, который шел поэтапно, рабочие меняли рельсы, укрепляли асфальт, а также приподнимали остановки, чтобы пассажирам было удобно заходить в трамваи.
Справка:
Идея пригородной ветки электрической железной дороги параллельно Петергофскому шоссе до Ораниенбаума родилась в конце XIX века. Проект двухпутной трассы предполагал связать Петербург с дачными и дворцовыми пригородами на юго-западе. Почти полтора десятилетия происходило обсуждение проекта и последующие согласования. Торжественная закладка линии у Волхонского шоссе состоялась летом 1913-го. Опытное движение поездов от Княжевского депо (ныне трамвайного парка №8) до Путиловского завода началось зимой 1915-го. Уже после революции участок путей, который так и не был электрифицирован, от Стрельны до Ораниенбаума, был демонтирован. Чуть позже дорога была национализирована, а в 1929-м году – передана трамвайному ведомству Ленинграда . Восстановленная в послевоенные годы трасса стала экспериментальной скоростной трамвайной линией, на которой испытывались новые типы вагонов и оборудования.