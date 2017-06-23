Петербуржец ответит за меткий удар в голову полицейского

Петербуржец неудачно продемонстрировал полицейскому владение боевыми искусствами. Алкоголь придал храбрости уличному бойцу, но уголовное дело сбило спесь и заставило покаяться.

Как сообщили 23 июня в прокуратуре Петербурга, пути сотрудника полиции и обвиняемого пересеклись в апреле этого года в парадной дома на Тракторной улице. Правоохранитель приехал проверить сообщение о преступлении, но путь ему преградил подгулявший мужчина. Итогом встречи стал меткий удар головой в голову полицейского, который получил травму.

Петербуржец после уверял, что никогда бы не поступил так в трезвом состоянии. За насилие в отношении представителя власти мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Решать его судьбу будет Кировский районный суд.