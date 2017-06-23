Петербургский волейбольный «Зенит» официально заявлен для участия в чемпионате России

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» примет участие в чемпионате России в сезоне-2017/18. Об этом «Фонтанке» заявил генеральный директор клуба Владимир Самсонов.

По его словам, решение об этом было принято в пятницу, 23 июня, на совещании клубов Суперлиги во Всероссийской федерации волейбола. Петербуржцы займут место краснодарского «Динамо», которое из-за финансовых проблем отказалось от участия в турнире в следующем сезоне.

Напомним, решение о создании волейбольного департамента при футбольном клубе ранее было принято «Газпромом». Ориентировочный бюджет — 400 миллионов рублей.

Другие подробности этого проекта читайте в материале «Фонтанки» .