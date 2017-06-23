Станцию метро "Обводный канал" открыли для пассажиров

Коробка, забытая на скамейке станции метро Петербурга «Обводный канал», оказалась не опасной. Спецслужбы завершили работу днем 23 июня и вход в вестибюль открыли.

Как сообщает пресс-служба метро, проверка заняла чуть больше 40 минут — в 15:19 пассажиры уже могли снова воспользоваться входом и выходом на станцию. В коробке оказался счетчик для воды.

Напомним, пока взрывотехники ОМОНа проверяли коробку, поезда на «Обводном канале» не останавливались.