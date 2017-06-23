Еще
17:39 23.06.2017
Новость часа
17:04
«Автово» закрыто на вход и выход
Пришлите свою новость!
17:31
Ректор Европейского университета ушел в отставку
17:30
Минобороны признало причину отмены морского парада на 9 мая
17:28
Плавучий маяк «Ирбенский» покинул гавань Кронштадта и начал переход в Калининград
17:16
The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России
17:06
Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам
17:04
«Автово» закрыто на вход и выход
17:04
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел
16:58
СМИ: Раскрыто название новой версии Android
16:57
Фонд кино поддержал два фильма «Елки» и отказал сценарию Владимира Высоцкого
16:50
Томскую пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину в день «прямой линии»
16:45
Мэр Екатеринбурга выдвинулся в губернаторы Свердловской области
16:22
За взятки и фиктивные справки об инвалидности и.о. главы филиала Горбюро медико-социальной экспертизы дали условно
16:10
Стройкомпания отремонтирует дорогу на Русановской улице
16:09
Дуров: Блокировка Telegram – саботаж государственных интересов России
16:00
Госдума увеличила штрафы за отказ предоставлять информацию
15:54
Замначальника полиции Пушкина задержали за рекордную взятку
15:42
Оранэла заработает после полутора лет ремонта
15:40
Летние распродажи в Финляндии начнутся на следующей неделе
15:35
Петербуржец ответит за меткий удар в голову полицейского
15:34
Спин-офф «Звездных войн» снимет режиссер «Кода Да Винчи»
15:30
Петербургский волейбольный «Зенит» официально заявлен для участия в чемпионате России
15:25
Станцию метро "Обводный канал" открыли для пассажиров
15:20
Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове
15:19
Прокуратура просит отменить обвинительный приговор депутату МО «Гавань»
15:14
Дзюба: У Манчини очень много беготни и тактики — тяжёлая работа, но прорвёмся
15:10
Путин поговорил с Эрдоганом и начал стройку "Турецкого потока"
15:09
В Петербурге будут судить автохама-выдумщика на Porsche
14:48
«Обводный канал» закрыт на вход и выход
14:47
Качество канализации петербургской подземки не устроило прокуратуру
14:46
В Муринском парке отказались строить ресторан вместо снесенного «Чинара»
14:32
Водитель заправил свой Range Rover на Кубинской и решил не платить
14:31
«Зенит» хочет приобрести четырехкратного чемпиона Хорватии
14:23
Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"
14:13
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
14:10
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
14:06
Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске
13:55
В Петербурге впервые в России заменили пораженную опухолью кость на 3D-имплантат
13:45
Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов
13:31
Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи
13:24
Кадыров позвал Дурова и главу Роскомнадзора договариваться в Грозный
13:10
Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель
13:00
Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
12:56
"Зенит" проведет второй сбор в Австрии
12:52
Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
12:47
Лидерам петербургских фанатов перед КК-2017 пригрозили «последствиями» за беспорядки
12:42
В Петербурге приставы помогли судну «Феникс» покинуть фирму «Алмаз» навсегда
12:38
Вице-губернатор Говорунов: В городе было установлено более тысячи дополнительных камер слежения
12:35
Водитель грузовика, сдавая назад, насмерть сбил женщину на Ивана Фомина
12:22
Троицкий мост закроют через час
12:20
Хакеры вскрыли десять тысяч ящиков британских чиновников и силовиков
12:12
В Киришском районе бульдозериста затянуло под гусеницы
12:08
Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины
12:04
Трамп назначил владельца футбольного клуба послом в Великобритании
11:54
В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
11:46
Метро Петербурга продлит работу из-за Кубка конфедераций
11:36
Четверть российских миллионеров готовы уехать из страны
11:28
Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"
11:16
В Сапёрном падающая клеть погубила рабочего
11:11
Минтранс поддержал идею пустить автомобили ЧМ-2018 на «выделенки»
11:03
У водителя маршрутки в Морозовке найдена запрещенная литература
10:57
В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам
10:51
Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
10:45
Проезду под мостом на Боровой снова мешают, но теперь не фура
10:39
Домушник лишил главу православного издательства имущества на полмиллиона
10:33
Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ погиб в бытовой драке в Киеве
10:27
Финны намерены побить мировой рекорд по массовому танцу
10:21
Польша возобновила прием российского газа
10:15
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
10:09
Шестиклассница дважды стала жертвой педофилов в парадной на Науки
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.06.2017 15:19
3 Комментариев

Прокуратура просит отменить обвинительный приговор депутату МО «Гавань»

Приговор муниципальному депутату Тимофею Кунгурову за попытку мошенничества может быть отменен. Об этом Горсуд попросили адвокаты и прокуратура.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 23 июня апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда начала пересмотр уголовного дела депутата МО «Гавань». Тимофей Кунгуров был приговорен к полутора годам общего режима за 500 тысяч рублей, взятых им под обещание отвадить приставов от элитного жилкомплекса «Гранвиль» на набережной Лейтенанта Шмидта. Он принадлежит компаниям бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова.

С приговором не согласилась прокуратура, точнее, с его качеством. Как следует из апелляционного представления, на протоколе судебного заседания, датированного днем приговора 30 ноября 2016 года, отсутствует подпись секретаря судьи Ирины Керро. Её предшественник Александр Эйвазов отвел весь процесс, но к приговору ушел на больничный.

Судья Керро вместо возобновления судебного следствия и замены секретаря зачитала приговор, тем самым, по мнению прокуратуры, нарушила статью 259 УПК – подписывать протоколы заседаний надо председательствующим судье и секретарю. Впоследствии Эйвазов ушел в учебный отпуск, а потом уволился. Дело так и осталось оформленным ненадлежаще.

«Прошу приговор Кунгурову отменить и направить на новое рассмотрение», – заявил представитель обвинения.

Защита депутата и вовсе настояла на вынесении нового решения по делу, а именно – оправдания. По мнению трех адвокатов Кунгурова, вина в покушении на мошенничество не доказана, имелись гражданско-правовые отношения. Кунгуров, кроме мандата в «Гавани», имел статус адвоката и предлагал, как он уверяет, комплексную юридическую защиту бизнеса Юрия Молчанова от нападок градозащитников и членов петербургского парламента. Войну с «Гранвилем» возглавляли Алексей Ковалев и Максим Резник.

Кунгуров, по его словам, хотел показать себя Молчанову во всей профессиональной красе и заручиться его финансовой и административной поддержкой с прицелом на выборы в ЗакС.

Кунгуров находится под стражей со дня приговора. Прокуратура просит оставить меру пресечения в силе. Защита настаивает, что осужденного надо отпустить на подписку о невыезде.

Апелляционная коллегия Горсуда в связи с объемными жалобами взяла паузу до понедельника, 26 июня.

По версии обвинения, в сентябре – октябре 2014 года после избрания депутатом муниципалитета «Гавань» Кунгуров проявил интерес к строящемуся «Гранвилю» на набережной Лейтенанта Шмидта, 21. Но возникли сложности. По решению Василеостровского суда деятельность подрядчика «Артстрой+» из-за мигрантов-нелегалов была приостановлена, компанию оштрафовали, и судебные приставы возбудили три исполнительных производства. Кунгуров предложил владельцу компании Сергею Шитову помочь с проблемой за 500 тысяч рублей. После передачи денег депутата задержали сотрудники УФСБ. В январе 2017 года, уже после ареста Кунгурова, его адвокатский статус был прекращен. Полномочия депутата за ним сохранены до вступления приговора в силу.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
Udel
23 июня 2017 г. 17:19
Учебный отпуск у судьи? Бывает...
Вера Живаго
23 июня 2017 г. 16:05
https://vk.com/club145319979
vivich
23 июня 2017 г. 15:30
"секретаря судьи Ирины Керро" "Судья Керро" так кто она? путаетесь в показаниях, ребята!
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ректор Европейского университета ушел в отставку
«Автово» закрыто на вход и выход
Мэр Екатеринбурга выдвинулся в губернаторы Свердловской области
Замначальника полиции Пушкина задержали за рекордную взятку
Петербуржец ответит за меткий удар в голову полицейского
Станцию метро "Обводный канал" открыли для пассажиров
Прокуратура просит отменить обвинительный приговор депутату МО «Гавань»
Дзюба: У Манчини очень много беготни и тактики — тяжёлая работа, но прорвёмся
В Петербурге будут судить автохама-выдумщика на Porsche
«Обводный канал» закрыт на вход и выход
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел

предоставлено Михаилом Петровым

Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»

Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.