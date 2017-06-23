Прокуратура просит отменить обвинительный приговор депутату МО «Гавань»

Приговор муниципальному депутату Тимофею Кунгурову за попытку мошенничества может быть отменен. Об этом Горсуд попросили адвокаты и прокуратура.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 23 июня апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда начала пересмотр уголовного дела депутата МО «Гавань». Тимофей Кунгуров был приговорен к полутора годам общего режима за 500 тысяч рублей, взятых им под обещание отвадить приставов от элитного жилкомплекса «Гранвиль» на набережной Лейтенанта Шмидта. Он принадлежит компаниям бывшего вице-губернатора Петербурга Юрия Молчанова.

С приговором не согласилась прокуратура, точнее, с его качеством. Как следует из апелляционного представления, на протоколе судебного заседания, датированного днем приговора 30 ноября 2016 года, отсутствует подпись секретаря судьи Ирины Керро. Её предшественник Александр Эйвазов отвел весь процесс, но к приговору ушел на больничный.

Судья Керро вместо возобновления судебного следствия и замены секретаря зачитала приговор, тем самым, по мнению прокуратуры, нарушила статью 259 УПК – подписывать протоколы заседаний надо председательствующим судье и секретарю. Впоследствии Эйвазов ушел в учебный отпуск, а потом уволился. Дело так и осталось оформленным ненадлежаще.

«Прошу приговор Кунгурову отменить и направить на новое рассмотрение», – заявил представитель обвинения.

Защита депутата и вовсе настояла на вынесении нового решения по делу, а именно – оправдания. По мнению трех адвокатов Кунгурова, вина в покушении на мошенничество не доказана, имелись гражданско-правовые отношения. Кунгуров, кроме мандата в «Гавани», имел статус адвоката и предлагал, как он уверяет, комплексную юридическую защиту бизнеса Юрия Молчанова от нападок градозащитников и членов петербургского парламента. Войну с «Гранвилем» возглавляли Алексей Ковалев и Максим Резник.

Кунгуров, по его словам, хотел показать себя Молчанову во всей профессиональной красе и заручиться его финансовой и административной поддержкой с прицелом на выборы в ЗакС.

Кунгуров находится под стражей со дня приговора. Прокуратура просит оставить меру пресечения в силе. Защита настаивает, что осужденного надо отпустить на подписку о невыезде.

Апелляционная коллегия Горсуда в связи с объемными жалобами взяла паузу до понедельника, 26 июня.

По версии обвинения, в сентябре – октябре 2014 года после избрания депутатом муниципалитета «Гавань» Кунгуров проявил интерес к строящемуся «Гранвилю» на набережной Лейтенанта Шмидта, 21. Но возникли сложности. По решению Василеостровского суда деятельность подрядчика «Артстрой+» из-за мигрантов-нелегалов была приостановлена, компанию оштрафовали, и судебные приставы возбудили три исполнительных производства. Кунгуров предложил владельцу компании Сергею Шитову помочь с проблемой за 500 тысяч рублей. После передачи денег депутата задержали сотрудники УФСБ. В январе 2017 года, уже после ареста Кунгурова, его адвокатский статус был прекращен. Полномочия депутата за ним сохранены до вступления приговора в силу.