В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом

Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме – Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.

Как известно, Ленобласть – один из лидеров среди российских регионов по строительству жилья. На сегодняшний день в области зарегистрированы 7 строительных СРО. Однако открыв реестры Национального объединения строителей и государственный реестр Ростехнадзора можно увидеть, что у 6 организаций компенсационный фонд, размещенный в уполномоченных Правительством РФ кредитных организациях, сформирован не в полном объеме. Причем суммарные потери этих СРО составляют больше 7 миллиардов рублей (88% от общего объема денежных средств, внесенных строительными компаниями в компфонды СРО).

Если до 1 сентября текущего года компфонды не будут восполнены, эти саморегулируемые организации будут исключены из реестров СРО, и следовательно, все строительные компании, их члены, лишатся права работать на строительном рынке. Времени на восполнение недостающих средств осталось совсем мало, поэтому руководителям строительных компаний Ленобласти необходимо проявить бдительность и своевременно оценить положение СРО, членами которой они состоят.