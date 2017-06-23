Дзюба: У Манчини очень много беготни и тактики — тяжёлая работа, но прорвёмся

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об особенностях тренировочного процесса под руководством нового главного тренера Роберто Манчини.

«Привыкаем, много очень беготни, тактики. Хотя к бегу мы привыкли с Луческу, с мистером Манчини тоже тяжёлая работа. Ну ничего, прорвёмся, тяжёло в учении — легко в бою», — сказал Дзюба в эфире клубного телевидения.

Напомним, первые тренировочные сборы «Зенит» проводит в Австрии. В первом и пока единственном товарищеском матче петербуржцы уступили софийскому ЦСКА со счетом 1:2 . В пятницу, 23 июня, состоится второй товарищеский матч в рамках этих сборов против «Лудогореца». Начало в 19:00 мск.