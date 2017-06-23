Путин поговорил с Эрдоганом и начал стройку "Турецкого потока"

23 июня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент России находился на борту судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода «Турецкий поток».

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы глава российского государства, в частности, отметил более высокий, чем с другими странами, уровень взаимодействия России с Турцией, напомнив, что в 2016 году было подписано соглашение о строительстве «Турецкого потока», и в настоящее время уже начинаются работы по прокладке глубоководного участка.

Владимир Путин подчеркнул, что в следующем году должна быть готова первая, а в конце 2019 года – вторая нитка газопровода.

Ранее Путин на борту судна-трубоукладчика Pioneering Spirit дал символический старт процессу стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток».

Президент также ознакомился с кораблём и провёл рабочую встречу с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером, который рассказал о технических параметрах газопровода.

Основная цель строительства морского трубопровода – обеспечение безопасных и стабильных прямых поставок природного газа на турецкий рынок и для потребителей в Южной и Юго-Восточной Европе. Ежегодный планируемый объём транспортировки – 31,5 миллиарда кубических метров газа.

Монтаж труб на морском дне обеспечивает Pioneering Spirit – одно из крупнейших судов в мире, способное прокладывать до пяти километров газопровода в день на глубине до двух километров.