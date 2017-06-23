В Петербурге будут судить автохама-выдумщика на Porsche

Обвиняемый в заведомо ложном доносе житель Петербурга Алексей Кононов окажется на скамье подсудимых. Вместо административного наказания за непропуск кареты скорой помощи он получил уголовное дело за выдуманную историю о нападении и пропаже дорогой золотой цепочки.

Как сообщает 23 июня пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти, расследование дела завершено и оно передано в суд. Кононов в начале февраля этого года рассказал полицейским, что на него напали и отобрали золотую цепь плетения "фараон" стоимостью 240 тысяч рублей. Выясняя детали разбоя, оперативники поняли, что Кононова никто не бил и цепей не похищал. Придать истории правдоподобности за тысячу рублей согласился сговорчивый сторож ближайшего продуктового магазина.

Прологом истории стал инцидент с водителем скорой помощи. Кононов вечером 25 января 2017 года пытался проехать во двор своего дома на Новочеркасском проспекте, но уткнулся в машину медиков. Пропустить ее он отказался, несмотря на то что в автомобиле в это время был пациент. Несколько минут беседы обоих водителей попали на видео и обернулись для Кононова, который сидел за рулем Porsсhe, административным наказанием в виде лишения прав на три месяца. Однако вместо того, чтобы смиренно ходить пешком, он первым делом обжаловал решение суда, а после выдумал странную историю с нападением. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.