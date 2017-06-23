Качество канализации петербургской подземки не устроило прокуратуру

Прокуратура изучила канализацию петербургского метрополитена и пришла к неутешительным выводам. Качество сточных вод оказалось таким, что их надо чистить перед сбросом в городскую систему.

Как сообщили 23 июня в пресс-службе надзорного ведомства, в превышении допустимой концентрации загрязняющих веществ преуспело электродепо "Невское" в Рыбацком. С результатами проверки прокуратура метрополитена направилась в суд, который постановил исправить ситуацию с экологией.

Теперь прокуратуре предстоит проконтролировать качество предварительной очистки стоков.