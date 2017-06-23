Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"

Еще
17:39 23.06.2017
Новость часа
17:04
«Автово» закрыто на вход и выход
Пришлите свою новость!
17:31
Ректор Европейского университета ушел в отставку
17:30
Минобороны признало причину отмены морского парада на 9 мая
17:28
Плавучий маяк «Ирбенский» покинул гавань Кронштадта и начал переход в Калининград
17:16
The Washington Post рассказала о плане Обамы взломать инфраструктуру России
17:06
Глава Роскомнадзора ответил основателю Telegram в Facebook: Мессенждер нейтрален к террористам
17:04
«Автово» закрыто на вход и выход
17:04
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел
16:58
СМИ: Раскрыто название новой версии Android
16:57
Фонд кино поддержал два фильма «Елки» и отказал сценарию Владимира Высоцкого
16:50
Томскую пенсионерку оштрафовали за видеообращение к Путину в день «прямой линии»
16:45
Мэр Екатеринбурга выдвинулся в губернаторы Свердловской области
16:22
За взятки и фиктивные справки об инвалидности и.о. главы филиала Горбюро медико-социальной экспертизы дали условно
16:10
Стройкомпания отремонтирует дорогу на Русановской улице
16:09
Дуров: Блокировка Telegram – саботаж государственных интересов России
16:00
Госдума увеличила штрафы за отказ предоставлять информацию
15:54
Замначальника полиции Пушкина задержали за рекордную взятку
15:42
Оранэла заработает после полутора лет ремонта
15:40
Летние распродажи в Финляндии начнутся на следующей неделе
15:35
Петербуржец ответит за меткий удар в голову полицейского
15:34
Спин-офф «Звездных войн» снимет режиссер «Кода Да Винчи»
15:30
Петербургский волейбольный «Зенит» официально заявлен для участия в чемпионате России
15:25
Станцию метро "Обводный канал" открыли для пассажиров
15:20
Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове
15:19
Прокуратура просит отменить обвинительный приговор депутату МО «Гавань»
15:14
Дзюба: У Манчини очень много беготни и тактики — тяжёлая работа, но прорвёмся
15:10
Путин поговорил с Эрдоганом и начал стройку "Турецкого потока"
15:09
В Петербурге будут судить автохама-выдумщика на Porsche
14:48
«Обводный канал» закрыт на вход и выход
14:47
Качество канализации петербургской подземки не устроило прокуратуру
14:46
В Муринском парке отказались строить ресторан вместо снесенного «Чинара»
14:32
Водитель заправил свой Range Rover на Кубинской и решил не платить
14:31
«Зенит» хочет приобрести четырехкратного чемпиона Хорватии
14:23
Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"
14:13
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
14:10
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
14:06
Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске
13:55
В Петербурге впервые в России заменили пораженную опухолью кость на 3D-имплантат
13:45
Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов
13:31
Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи
13:24
Кадыров позвал Дурова и главу Роскомнадзора договариваться в Грозный
13:10
Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель
13:00
Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
12:56
"Зенит" проведет второй сбор в Австрии
12:52
Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
12:47
Лидерам петербургских фанатов перед КК-2017 пригрозили «последствиями» за беспорядки
12:42
В Петербурге приставы помогли судну «Феникс» покинуть фирму «Алмаз» навсегда
12:38
Вице-губернатор Говорунов: В городе было установлено более тысячи дополнительных камер слежения
12:35
Водитель грузовика, сдавая назад, насмерть сбил женщину на Ивана Фомина
12:22
Троицкий мост закроют через час
12:20
Хакеры вскрыли десять тысяч ящиков британских чиновников и силовиков
12:12
В Киришском районе бульдозериста затянуло под гусеницы
12:08
Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины
12:04
Трамп назначил владельца футбольного клуба послом в Великобритании
11:54
В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
11:46
Метро Петербурга продлит работу из-за Кубка конфедераций
11:36
Четверть российских миллионеров готовы уехать из страны
11:28
Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"
11:16
В Сапёрном падающая клеть погубила рабочего
11:11
Минтранс поддержал идею пустить автомобили ЧМ-2018 на «выделенки»
11:03
У водителя маршрутки в Морозовке найдена запрещенная литература
10:57
В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам
10:51
Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
10:45
Проезду под мостом на Боровой снова мешают, но теперь не фура
10:39
Домушник лишил главу православного издательства имущества на полмиллиона
10:33
Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ погиб в бытовой драке в Киеве
10:27
Финны намерены побить мировой рекорд по массовому танцу
10:21
Польша возобновила прием российского газа
10:15
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
10:09
Шестиклассница дважды стала жертвой педофилов в парадной на Науки
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
23.06.2017 14:23

Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"

Глава ФСБ Александр Бортников на закрытой встрече с депутатами Госдумы попросил скорее принять законы об ограничении анонимности в мессенджерах и запрете анонимайзеров.

Парламентарии встретились с Бортниковым 23 июня без сотовых телефонов и других устройств записи. Но некоторые подробности общения всё таки стали известны журналистам РБК. Еще депутаты обсудили с главой ФСБ создание российского программного обеспечения – отечественных мессенджеров, которые могли бы стать альтернативой иностранным.

Напомним, что новый закон позволит блокировать мессенджеры, если они откажутся сотрудничать с правоохранительными органами. Блокировкой будет заниматься Роскомнадзор. Аналогично будут поступать и с анонимайзерами, которые дают доступ к запрещенным сайтам.

Как сообщала "Фонтанка", поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" были подготовлены и внесены депутатами Марией Мукабеновой, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. Нововведения направлены на борьбу с терроризмом и спамом.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
22.06.2017 08:00

Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор

Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00

Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay

23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28

Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»

15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Telеgram принял вызов
Дуров: Блокировка Telegram – саботаж государственных интересов России
Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
Роскомнадзор предостерег Google
Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор
Биржи прекратили вывод криптовалюты Ethereum
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Telеgram принял вызов
Роскомнадзор предостерег Google
«Единственный способ прекратить это безобразие — публичность»
Реестр добропорядочных сайтов
Новый «сноуден» США – снова женщина
Как создать популярный телеграм-канал
Виталик Бутерин: Выгнать «волков» из системы блокчейн невозможно
Госдума подбирается к Telegram
Эльдар Муртазин: «Возможно, мы сейчас в состоянии кибервойны»
Суды собрали коллекцию запрещенных сайтов
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирийский узел

предоставлено Михаилом Петровым

Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»

Новости компаний
22.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор
Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
20.06.2017 08:00
Оплатить покупки в КЕЙ теперь можно с помощью Android Pay
23 мая 2017 года в России начал работу бесконтактный сервис оплаты покупок с помощью смартфонов Android.
19.06.2017 10:28
Группа «Эталон» победила в конкурсе «BIM-технологии 2016»
15 июня 2017 г. в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Лучшие мировые практики BIM-технологий в России».
КЕЙ
16.06.2017 08:00
Специалисты КЕЙ сравнили новые фотокамеры Nikon
Не так давно компания Nikon представила несколько новых моделей фотокамер, различающихся как ценой, так и своей целевой аудиторией
сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
15.06.2017 08:00
КЕЙ представил лайф-хак по сборке игрового ПК
Повышенный объем памяти, мощная видеокарта, быстрый SSD-диск — все это важнейшие характеристики современного геймерского ПК.
интернет-магазин КЕЙ
13.06.2017 08:00
КЕЙ назвал основные правила выбора наушников без переплаты за бренд
Рынок аудиотехники традиционно окружен множеством мифов по той причине, что каждый пользователь слышит «свой собственный» звук.
www.n-gk.ru
09.06.2017 12:30
Сайт КОТ “Новоселье: Городские кварталы” признан лучшим на рынке недвижимости
Ассоциация риэлторов СПб и ЛО назвала ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017. Церемония награждения состоялась на днях в отеле “Амбассадор”.
Tele2
09.06.2017 11:38
Tele2 и ТрансТелеКом запустят виртуального оператора
Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) подписали соглашение о создании виртуального оператора ТТК Mobile.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
КЕЙ
06.06.2017 08:00
КЕЙ объяснил, что важно при выборе климатической техники
Современный рынок климатический техники отличается большим разнообразием устройств: от простейших моделей вентиляторов и масляных радиаторов до комплексных сплит-систем и систем климат-контроля «Умного дома».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.