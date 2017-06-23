Глава ФСБ попросил депутатов скорее принять закон о запрете "анонимайзеров"

Глава ФСБ Александр Бортников на закрытой встрече с депутатами Госдумы попросил скорее принять законы об ограничении анонимности в мессенджерах и запрете анонимайзеров.

Парламентарии встретились с Бортниковым 23 июня без сотовых телефонов и других устройств записи. Но некоторые подробности общения всё таки стали известны журналистам РБК. Еще депутаты обсудили с главой ФСБ создание российского программного обеспечения – отечественных мессенджеров, которые могли бы стать альтернативой иностранным.

Напомним, что новый закон позволит блокировать мессенджеры, если они откажутся сотрудничать с правоохранительными органами. Блокировкой будет заниматься Роскомнадзор. Аналогично будут поступать и с анонимайзерами, которые дают доступ к запрещенным сайтам.

Как сообщала "Фонтанка", поправки к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" были подготовлены и внесены депутатами Марией Мукабеновой, Олегом Николаевым и Александром Ющенко. Нововведения направлены на борьбу с терроризмом и спамом.