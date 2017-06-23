В Муринском парке отказались строить ресторан вместо снесенного «Чинара»

Комиссия по землепользованию и застройке Калининского района Петербурга отказалась предоставлять в аренду участок в Муринском парке под строительство "объекта культурного развития". Об этом сообщает в соцсетях 23 июня депутат городского парламента Надежда Тихонова.

«Только что завершилось заседание комиссии по землепользованию и застройке Калининского района. Приняли решение отказать в предоставлении участка в аренду под строительство "объекта культурного развития" и в дальнейшем перевести его в ЗНОП. Очень рада, что члены комиссии прислушались к жителями и смогли принять верное решение. Теперь будем следить, чтобы участок был вовремя подан на инвентаризацию зелёных насаждений общего пользования», – сообщила она.

Отметим, что на строительство объекта культуры у Муринского ручья напротив дома №86/4, лит. А, по улице Луначарского претендовала компания ООО "Виктор и Я": на первом этаже должен был расположиться гардероб, буфет и большой зал со сценой. Как отмечает Тихонова, жители предполагали, что там может быть построен ночной клуб или ресторан.

Ранее на указанной территории располагался ресторан "Чинар", который был снесен в 2013 году. На тот момент, по мнению городских властей, ресторан уже более 10 лет занимал территорию незаконно. Как ранее писала "Фонтанка", ресторан находился в собственности у кооператива «Лакомка», контролируемого коммерсантом Ильхамом Алиевым. После того, как в мае 2013 года Алиев был арестован по подозрению в организации заказных убийств, надзорные органы установили, что рестораны принадлежащей бизнесмену «Чинар групп» построены с нарушением установленных норм и подлежат сносу. Так, наземные строения «Чинара» в Муринском парке были демонтированы в ноябре 2013 года, а ресторана «Суфра» на проспекте Луначарского, дом 5, — в декабре 2013 года.