«Зенит» хочет приобрести четырехкратного чемпиона Хорватии

Футбольный клуб «Зенит» может приобрести хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя.

Как отмечает «Спорт-Экспресс» в пятницу, 23 июня, при этом контракт 28-летнего хорвата с итальянской командой действует еще один год.

Бадель имеет несколько предложений в Италии (от «Милана» и «Интера»), но и вариант с «Зенитом» не исключен.

В сезоне 2016-17 центральный Милан Бадель отыграл в чемпионате Италии 33 матча, в которых забил 2 гола. Четырежды выигрывал чемпионат Хорватии в составе загребского «Динамо» (2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12). Сайт transfermarkt.de, оценивает трансферную стоимость игрока в 11 миллионов евро.