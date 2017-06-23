Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Смольный рассматривает возможность подачи заявки на проведение финала футбольной Лиги чемпионов в Петербурге.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» в пятницу, 23 июня, со ссылкой на главу спорткомитета Петербурга Павла Белова, матч может пройти на «Санкт-Петербург Арене».

«Обсуждаем возможность подачи заявки на проведение финала Лиги чемпионов. Может быть, застанем время, когда у нас пройдут не только матчи чемпионата мира и чемпионата Европы, но и финал Лиги чемпионов после этого», – подчеркнул Белов.

Напомним, «Санкт-Петербург Арена» – центральный стадион Кубка конфедераций — 2017. На нем уже прошли два матча, включая матч-открытие 24 июня http://www.fontanka.ru/2017/06/17/085/ . Запланирована еще одна встреча на групповом этапе Португалия — Новая Зеландия. Также здесь 2 июля пройдет финал.