Милонов и Невзоров об инициативе наказывать арестом за мат в семье

23.06.2017 14:00

Комитет Госдумы по законодательству поддержал поправки об аресте до 15 суток за нецензурную брань в семье. По мнению экспертов, с учетом декриминализации бытовых побоев инициатива выглядит довольно странной. Обсудили ее с депутатом Виталием Милоновым, публицистом Александром Невзоровым и адвокатом Андреем Тындиком.