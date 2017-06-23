Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда

Госдума в третьем чтении приняла закон, который позволит блокировать пиратские сайты не дожидаясь решения суда. Он закроет пиратам возможность быстро менять адреса на новые и продолжать работать. Решение вступит в силу с октября.

Российский парламент 23 июня принял закон о блокировке так называемых "зеркал" пиратских сайтов — копий уже заблокированных Роскомнадзором ресуров, но под другим именем и на другом адресе. Как пишет "КоммерсантЪ", закон приняли в третьем чтении и в процессе внесли в него несколько изменений. Теперь для блокировки "зеркала" не нужен будет судебный приказ, а поисковые системы обязаны будут автоматически исключать копию сайта из своей выдачи.

Законопроект был подготовлен после жалобы российских кинематографистов главе Минкульта Владимиру Мединскому, В письме министру культурные деятели пожаловались на несовершенство государственной политики в отношении пиратства в Интернете и предлагали принять меры, позволяющие пресекать его "на корню" путем "блокировки пиратского контента без обращения в суд, блокировки пиратских сайтов через суд в упрощенном режиме, блокировки ссылок на пиратский контент через поисковые системы".