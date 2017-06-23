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23.06.2017 14:06

Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске

Суд арестовал жителя Кировска, подозреваемого в убийстве своего понятийного руководителя в коллективе покровителей местных предпринимателей. По версии Следственного комитета, на поступок его толкнула конкурентная борьба в группировке.

По информации «Фонтанки», Кировский городской суд около 13 часов 23 июня удовлетворил ходатайство Следственного комитета Ленобласти, арестовав на два месяца 36-летнего Игоря Лубенца. По версии следствия, 17 июня в Кировске он застрелил из обреза винтовки Мосина своего ровесника, Захара Панфилова.

По оперативным данным сотрудников «заказного» отдела Управления уголовного розыска, которые утром 22 июня задерживали Лубенца в съемной квартире на улице Коллонтай, убитый был шефом в преступном коллективе, который действовал в Кировском районе Ленобласти и в основном занимался крышеванием мелкого бизнеса.

О причинах расправы в стиле Cosa Nostra, но на областной почве, читайте в материале 47news "Кировская братва сыграла в мафию".


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