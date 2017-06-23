Доугрожавшийся Заур

Еще
14:46 23.06.2017
Пришлите свою новость!
14:46
В Муринском парке отказались строить ресторан вместо снесенного «Чинара»
14:32
Водитель заправил свой Range Rover на Кубинской и решил не платить
14:31
«Зенит» хочет приобрести четырехкратного чемпиона Хорватии
14:13
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
14:10
Роскомнадзору разрешили блокировать пиратские сайты без суда
14:06
Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске
13:55
В Петербурге впервые в России заменили пораженную опухолью кость на 3D-имплантат
13:45
Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов
13:31
Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи
13:24
Кадыров позвал Дурова и главу Роскомнадзора договариваться в Грозный
13:10
Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель
13:00
Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
12:56
"Зенит" проведет второй сбор в Австрии
12:52
Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
12:47
Лидерам петербургских фанатов перед КК-2017 пригрозили «последствиями» за беспорядки
12:42
В Петербурге приставы помогли судну «Феникс» покинуть фирму «Алмаз» навсегда
12:38
Вице-губернатор Говорунов: В городе было установлено более тысячи дополнительных камер слежения
12:35
Водитель грузовика, сдавая назад, насмерть сбил женщину на Ивана Фомина
12:22
Троицкий мост закроют через час
12:20
Хакеры вскрыли десять тысяч ящиков британских чиновников и силовиков
12:12
В Киришском районе бульдозериста затянуло под гусеницы
12:08
Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины
12:04
Трамп назначил владельца футбольного клуба послом в Великобритании
11:54
В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
11:46
Метро Петербурга продлит работу из-за Кубка конфедераций
11:36
Четверть российских миллионеров готовы уехать из страны
11:28
Ростральные колонны будут гореть все "Алые паруса"
11:16
В Сапёрном падающая клеть погубила рабочего
11:11
Минтранс поддержал идею пустить автомобили ЧМ-2018 на «выделенки»
11:03
У водителя маршрутки в Морозовке найдена запрещенная литература
10:57
В Петербурге кафе запретят торговать алкоголем в таре по ночам
10:51
Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
10:45
Проезду под мостом на Боровой снова мешают, но теперь не фура
10:39
Домушник лишил главу православного издательства имущества на полмиллиона
10:33
Начальник разведки 54-й мехбригады ВСУ погиб в бытовой драке в Киеве
10:27
Финны намерены побить мировой рекорд по массовому танцу
10:21
Польша возобновила прием российского газа
10:15
Петербуржцев приглашают на благотворительный детский концерт «Сказки Пушкина»
10:09
Шестиклассница дважды стала жертвой педофилов в парадной на Науки
10:03
В больнице святой Марии Магдалины будут лечить зубы детям под наркозом
09:57
Советник Путина: Дуров должен исполнять законы, как и его конкуренты
09:49
Петербуржцы отдали убедительным аферистам больше миллиона за спасение родных
09:41
В Ладожском озере пропали две лодки с тремя рыбаками
09:33
За любовь со школьницей молодой петербуржец ответит по уголовной статье
09:25
Катар упростил визовый режим для россиян
09:17
Глава Роскомнадзора лично пригрозил Дурову блокировкой Telegram, но оставил выбор
09:09
Минобороны заявило о «ювелирном» ударе по позициям ИГ в Сирии
09:01
На Ржевке изнасиловали пенсионерку
08:47
Сломанный состав вызвал сбой в движении по красной ветке метро в Петербурге
08:45
Петербурженка родила двух мертвых мальчиков и закопала на кладбище
08:37
Главреда «Страны.ua» обвинили в вымогательстве $10 тысяч
08:29
Казахстан опроверг отправку своих военных в Сирию
08:21
СМИ: Видео с «российской авиацией в Сирии» для Путина подготовили в Генштабе
08:13
В Балашихе закрыли свалку, на которую пожаловались Путину
08:05
Российские ВКС 14 раз за неделю перехватывали иностранные самолеты-разведчики
02:26
Алые паруса поднимутся с песнями Лепса и «Мумий Тролля»
02:06
Evanescence предстанет в обновленном составе
01:49
Ночной спектакль с участием джазмена Билли Новика сыграют в Театре комедии
01:30
Британцы Red Snapper приедут с принцем
00:50
МВД, Росгвардия и СПЧ подготовят изменения в закон о массовых мероприятиях
00:31
СМИ: Северная Корея испытала двигатель межконтинентальной баллистической ракеты
00:14
Правительство предложило повысить штрафы за продажу некачественного бензина
22/06
«Адмиралтейскую» открыли после проверки
22/06
Канонира из Магриба, потерявшего паспорт в Луге, увезли в Москву
22/06
«Адмиралтейскую» закрыли для проверки
22/06
Германия и Чили сыграли вничью в Казани
22/06
Мировые цены на нефть растут
22/06
В Москве мужчина зарезал официантку за отказ выйти замуж
22/06
Евросоюз на полгода продлил санкции против России
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
23.06.2017 14:05
4 Комментариев

Доугрожавшийся Заур

Долго добивался петербуржец Заур гостей из СОБРа. Проходя по делу о шести казино, он так раздухарился, что стал угрожать жене следователя, оперативникам и даже занялся дочерью журналиста «Фонтанки».
Доугрожавшийся Заур
Кирилл Кухмарь/Коммерсантъ

В ночь с 23 на 24 июня Следственным комитетом Петербурга был задержан петербургский предприниматель Заур Жазаев. Ему вменяется «типичная» статья № 318 – «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и, вдогонку, редкая статья 296 УК – «Угроза в связи с производством предварительного следствия». В кабинеты на Мойку, 86, Заура принес спецназ из Кудрово. 

Правда, персонаж сам нарвался. Он начал с семьи следователя «ВКонтакте» как Стас Карпов, мобильно перешел на здоровье оперативников, а после послал письмо, где указал свои представления о семье репортера «Фонтанки». Этого оказалось достаточно.

Все началось с погромов шести подпольных казино в Красносельском районе Петербурга, после чего, 31 марта этого года, Следственный комитет района возбудил уголовное дело по части второй статьи 172.2 УК – «Незаконные организация и проведение азартных игр». По убеждению сотрудников Управления собственной безопасности ГУ МВД, осуществляющих и на данный момент оперативное сопровождение, ко всем этим адресам имеет отношение 32-летний петербургский предприниматель Заур Жазаев. Его пытались вытянуть на допрос, но он активно уклонялся. Ситуация выглядела привычной до конца апреля.

Заур родился в Северном Казахстане. Потом перебрался к себе на историческую родину в Кабардино-Балкарию, хотя по отчеству Вильгельмович можно судить о его немецких корнях. Но, скорее всего, не сложная кровь повлияла на его характер. Он отучился два курса в Петербургском университете внутренних войск, а после того, как его попросили на выход, перевелся на платный факультет Петербургского университета МВД. Занимался спортом и по виду крепок. Так что, вернее всего, в дальнейших неприятностях виновны: азарт выбранного ремесла, жажда сыска и единоборств. Без творческой жилки тут тоже не обошлось.

Но вечером 24 мая жена следователя СК, в чьем производстве находится это дело, показала супругу свою страницу «ВКонтакте». К ней зашел некий Стас Карпов, который убеждал ее в скором аресте ее мужа. В публицистической манере сообщалось, что следователь расследует районную «игорку» на деньги городской мафии. Судя по контексту, автор прочитал десятки статей на «Фонтанке» об аресте начальника отдела «Запад» ГУСБ Тимченко, о подпольных игровиках и вообще из раздела «Разное». Но анализ, похоже, оказался не его коньком. В принципе так же отнесся к этому сумбуру и следователь, хотя переписка инкогнито с женой ему настроения не прибавила. Но потом следователь получил на свой мобильный несколько оскорбительных СМС-сообщений. Если кратко, то так: «Собаке – собачья смерть».

Через месяц, в конце марта примерно, аналогичные сигналы получили и два оперативника УСБ. Демонстративно, уже на их мобильные телефоны, позвонил мужчина, назвавший себя грозным именем Заур. Если сжато, то смысл диалогов заключался в том, чтобы они поберегли свое здоровье.

А в то же время на электронную почту доверия ГУ МВД пришли письма, в которых все это уже было объединено в один флакон. Но еще и с оригинальным ароматом. Ни с того ни с сего там был указан журналист «Фонтанки» Денис Коротков, который якобы посмел написать несколько оскорбительных строчек в адрес Заура. Далее, как предупреждение, там было указано имя и конкретное место учебы дочери нашего репортера. Неприятно.

Автор статьи узнал об этом случайно, когда ему позвонили с Суворовского, 52, и спросили, занимается ли Денис Коротков этим Зауром. Пришлось найти ту новость от 18 апреля. Судя по всему, бешенство Заура вызвали следующие строчки: «… Приют в квартире Пастухова, по информации «Фонтанки», нашел мелкий делец в сфере игорной деятельности по имени Заур». Вернее, прилагательное «мелкий». Но, во-первых, «Фонтанка» и сегодня не считает его акулой игорного бизнеса, а, во-вторых, Денис Коротков никакого отношения к этой новости не имеет. Отправил ее выпускающему редактору именно Вышенков.

К началу июня информационная война Заура продолжилась, ведомства ответили ему процессуально. 19 июня этого года в третьем отделе (преступления должностных лиц) второго управления СК Петербурга было возбуждено сразу два уголовных дела. По статьям 318 и 296 УК РФ. А 22 июня вечером в квартиру Заура в Кудрово без повестки пришли сотрудники спецназа.

Говорят, что Зуар закончил улыбаться только после того, как его задержали на двое суток.

– Вместо того, чтобы получить два условно за « игорку», похоже, доугрожался до четырех реальных, – ответил ему через «Фонтанку» один из моих собеседников в ГУ МВД.

Евгений Вышенков, 

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (4)
Mafioza
23 июня 2017 г. 14:29
dddmmm:
Или он настолько туп, что писал со своего айпи и своей симки?
Вы сомневаетесь?
dddmmm
23 июня 2017 г. 14:26
Интересно, как определили, что это он писал? Или он настолько туп, что писал со своего айпи и своей симки?
Mafioza
23 июня 2017 г. 14:22
Теперь мелкому дельцу хоть будет что сокамерникам с гордостью рассказать)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00

5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников

Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00

18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению

Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52

Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Водитель заправил свой Range Rover на Кубинской и решил не платить
Задержанный на Коллонтай за расстрел босса арестован в Кировске
Доугрожавшийся Заур
Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель
Сотням петербуржцев на сутки задержали вылет в Турцию
Водитель грузовика, сдавая назад, насмерть сбил женщину на Ивана Фомина
В Киришском районе бульдозериста затянуло под гусеницы
В посёлке Пруды ремонтник погиб в дробилке
В Сапёрном падающая клеть погубила рабочего
Петербуржец отобрал у знакомого трофейный «Вальтер»
Доугрожавшийся Заур
Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Деньги на партию взяткой не считаются
Тюрьма для Кунгурова - выборы для «Гавани»
Погоня без взрыва – наркотики на ветер
Росгвардия с ножом в спине
Юнтоловский демон
География Навального правосудия
Арест по семейным обстоятельствам
Протестные отделы Петербурга
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»

КК-2017: Камерун и Австралия сыграли вничью в Петербурге

Кто забыл войну?

Новости компаний
maximumtest.ru
21.06.2017 10:00
5 секретов успешной сдачи ОГЭ для будущих девятиклассников
Серьёзность ОГЭ опрометчиво недооценивают как сами школьники, так и их родители: по русскому языку более 50% учеников получают на ОГЭ тройки и двойки. Корень проблемы - позднее начало подготовки.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
Angry Birds Activity Park
09.06.2017 20:52
Парки помогают провести каникулы с пользой
День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому?
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.