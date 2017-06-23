Доугрожавшийся Заур

Долго добивался петербуржец Заур гостей из СОБРа. Проходя по делу о шести казино, он так раздухарился, что стал угрожать жене следователя, оперативникам и даже занялся дочерью журналиста «Фонтанки».

В ночь с 23 на 24 июня Следственным комитетом Петербурга был задержан петербургский предприниматель Заур Жазаев. Ему вменяется «типичная» статья № 318 – «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и, вдогонку, редкая статья 296 УК – «Угроза в связи с производством предварительного следствия». В кабинеты на Мойку, 86, Заура принес спецназ из Кудрово.

Правда, персонаж сам нарвался. Он начал с семьи следователя «ВКонтакте» как Стас Карпов, мобильно перешел на здоровье оперативников, а после послал письмо, где указал свои представления о семье репортера «Фонтанки». Этого оказалось достаточно.

Все началось с погромов шести подпольных казино в Красносельском районе Петербурга, после чего, 31 марта этого года, Следственный комитет района возбудил уголовное дело по части второй статьи 172.2 УК – «Незаконные организация и проведение азартных игр». По убеждению сотрудников Управления собственной безопасности ГУ МВД, осуществляющих и на данный момент оперативное сопровождение, ко всем этим адресам имеет отношение 32-летний петербургский предприниматель Заур Жазаев. Его пытались вытянуть на допрос, но он активно уклонялся. Ситуация выглядела привычной до конца апреля.

Заур родился в Северном Казахстане. Потом перебрался к себе на историческую родину в Кабардино-Балкарию, хотя по отчеству Вильгельмович можно судить о его немецких корнях. Но, скорее всего, не сложная кровь повлияла на его характер. Он отучился два курса в Петербургском университете внутренних войск, а после того, как его попросили на выход, перевелся на платный факультет Петербургского университета МВД. Занимался спортом и по виду крепок. Так что, вернее всего, в дальнейших неприятностях виновны: азарт выбранного ремесла, жажда сыска и единоборств. Без творческой жилки тут тоже не обошлось.

Но вечером 24 мая жена следователя СК, в чьем производстве находится это дело, показала супругу свою страницу «ВКонтакте». К ней зашел некий Стас Карпов, который убеждал ее в скором аресте ее мужа. В публицистической манере сообщалось, что следователь расследует районную «игорку» на деньги городской мафии. Судя по контексту, автор прочитал десятки статей на «Фонтанке» об аресте начальника отдела «Запад» ГУСБ Тимченко, о подпольных игровиках и вообще из раздела «Разное». Но анализ, похоже, оказался не его коньком. В принципе так же отнесся к этому сумбуру и следователь, хотя переписка инкогнито с женой ему настроения не прибавила. Но потом следователь получил на свой мобильный несколько оскорбительных СМС-сообщений. Если кратко, то так: «Собаке – собачья смерть».

Через месяц, в конце марта примерно, аналогичные сигналы получили и два оперативника УСБ. Демонстративно, уже на их мобильные телефоны, позвонил мужчина, назвавший себя грозным именем Заур. Если сжато, то смысл диалогов заключался в том, чтобы они поберегли свое здоровье.

А в то же время на электронную почту доверия ГУ МВД пришли письма, в которых все это уже было объединено в один флакон. Но еще и с оригинальным ароматом. Ни с того ни с сего там был указан журналист «Фонтанки» Денис Коротков, который якобы посмел написать несколько оскорбительных строчек в адрес Заура. Далее, как предупреждение, там было указано имя и конкретное место учебы дочери нашего репортера. Неприятно.

Автор статьи узнал об этом случайно, когда ему позвонили с Суворовского, 52, и спросили, занимается ли Денис Коротков этим Зауром. Пришлось найти ту новость от 18 апреля. Судя по всему, бешенство Заура вызвали следующие строчки: «… Приют в квартире Пастухова, по информации «Фонтанки», нашел мелкий делец в сфере игорной деятельности по имени Заур». Вернее, прилагательное «мелкий». Но, во-первых, «Фонтанка» и сегодня не считает его акулой игорного бизнеса, а, во-вторых, Денис Коротков никакого отношения к этой новости не имеет. Отправил ее выпускающему редактору именно Вышенков.

К началу июня информационная война Заура продолжилась, ведомства ответили ему процессуально. 19 июня этого года в третьем отделе (преступления должностных лиц) второго управления СК Петербурга было возбуждено сразу два уголовных дела. По статьям 318 и 296 УК РФ. А 22 июня вечером в квартиру Заура в Кудрово без повестки пришли сотрудники спецназа.

Говорят, что Зуар закончил улыбаться только после того, как его задержали на двое суток.

– Вместо того, чтобы получить два условно за « игорку», похоже, доугрожался до четырех реальных, – ответил ему через «Фонтанку» один из моих собеседников в ГУ МВД.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»