Грязные и облупленные фасады принесли в бюджет Петербурга 5 миллионов

Восемьдесят процентов фасадов домов на набережных Северной столицы находятся в неудовлетворительном состоянии. К такому выводу пришли специалисты ГАТИ, которые с начала года проводят проверки их состояния.

Как сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции Петербурга 23 июня, за полгода 2017-го спецгруппа оценила 268 фасадов нежилых зданий, расположенных вдоль рек и каналов. В неудовлетворительном состоянии находятся фасады 210 зданий, из них 148 – объекты культурного наследия. Стены, конкретизируют в ГАТИ, немытые и нечищеные, на них облупилась штукатурка и не работают водостоки.

203 владельца зданий не только получили требования устранить, но поправили ситуацию с фасадами. Среди них дом в стиле сталинского классицизма на Вознесенской набережной, 24, общественный туалет на Никольской площади, 5, один из корпусов Апраксина двора на Садовой, 28-30, и так далее.

Несговорчивые получили 415 дел об административной ответственности с необходимостью выплатить штраф в общем размере пять миллионов 313 тысяч.

ГАТИ в 2017-м решила инициировать поправки в закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Они предусматривают объединение статей, закрепляющих ответственность за неисполнение требований по содержанию объекта благоустройства или элемента благоустройства, в одну и увеличение размера штрафных санкций за нарушение сроков и порядка ремонта фасадов.