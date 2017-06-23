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23.06.2017 13:31

Из Петербурга к Путину плывёт бутылка с мольбой о помощи

Бутылку с посланием о бедах детского кино отправили президенту РФ юные кинематографисты из Петербурга. Впрочем, помочь гибнущему искусству могут также Владимир Мединский и Фонд кино.

Как сообщили 23 июня в академии «Киноостров», бутылку опустили в воды Вуоксы три дня назад. Это произошло в посёлке Лосево Ленинградской области, где увлечённые кинематографом школьники отдыхали в лагере. Послание собрали электронное: добавили карту памяти, сим-карту и несколько текстов.

В них школьники просят государство обратить внимание на отечественное детское кино, ведь спонсоров или инвесторов после кризиса не осталось. «Образовался провал, все рушится, – пишут они. – А государство может помочь. Но слишком мало выделяет денег на съемки детского кино, на поддержку киношкол, киностудий». На карту памяти для ознакомления добавили фильмы конкурсной программы «Киноострова», участие в которой приняли около сотни картин со всей страны.

«Хорошо, если наше послание доберется еще и до #ДядяПрезидент, #ДядяМинкульт, #ДядяФондКино», – написано в послании. Впрочем, надеются дети не только на государство.

Бутылка может попасть через Ладогу, Неву, Финский залив в Балтийское море, которое имеет выход через Северное море в Атлантику. «А это уже весь мир, – расширяют границы организаторы. – Если оно попадет в Голливуд, Болливуд, Китайвуд, рады сообщить: мы готовы снимать кино и сниматься».

Выловившим бутылку предлагают присоединиться, написать своё пожелание президенту и отправить бутылку в дальнее плавание. Чтобы отследить путешествие, внутрь положили бесплатную сим-карту.

Добавим, что азарт детей может разбиться о географическую реальность, поскольку из Вуоксы попасть в воды столичной Москвы-реки бутылке с письмом будет затруднительно.


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