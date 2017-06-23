Кадыров позвал Дурова и главу Роскомнадзора договариваться в Грозный

Глава Чечни и активный пользователь Telegram Рамзан Кадыров готов вмешаться в назревающий конфликт между главой Роскомнадзора и основателем мессенджера. Свои мысли по этом поводу он разместил в своем аккаунте.

"Сейчас в Интернете активно обсуждается тема блокировки Телеграма, так как Павел Дуров и глава Роскомнадзора Александр Жаров не могут найти общий язык. Не хочется, чтобы Телеграм блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Телеграма могут обсудить возможные варианты решения проблемы", – написал в Telegram Рамзан Ахматович.

Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что мессенджер Telegram может быть заблокирован на территории России. Он обратился лично к основателю Telegram Павлу Дурову и предупредил, что его ведомство уже исчерпало все варианты официального общения с представителями мессенджера. Как отметил глава Роскомнадзора, Telegram до сих пор не выполнил требования российского законодательства.«Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации», – указано в письме.

По словам Жарова, включение Telegram в перечень будет указывать, что Telegram «готов работать по российским законам». В случае, если это требование Telegram не выполнит, то его деятельность на территории РФ будет невозможна.