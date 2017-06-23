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23.06.2017 13:10

Петербурженка «заминировала» собственный дом, а эвакуировали отель

Анонимный звонок и угроза взрыва выгнали на улицу постояльцев и персонал гостиницы в Кировском районе Петербурга. Бомбу не обнаружили, но тут же нашли хулиганку.

Как стало известно «Фонтанке», людей из здания на улице Возрождения, 4, начали выводить около полудня 23 июня. По этому адресу располагаются жилой дом и отель «Алиот», в котором эвакуацию подтвердили. Причиной стала опасность взрыва, о которой незадолго до этого по телефону «112» предупредила женщина.

Взрывное устройство искали взрывотехники ОМОН и полиция, но угроза не подтвердилась. Информированного доброжелателя долго вычислять не пришлось: в телефонном хулиганстве подозревают одну из жительниц дома № 4.

В настоящее время женщина разъясняет мотивы своей пятничной выходки полицейским.

 


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