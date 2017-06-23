Дворники готовы встретить выпускников на Дворцовой
Дворники во всеоружии готовы встретить выпускников на празднике «Алые паруса», который пройдет в ночь на 24 июня в центре Петербурга. В качестве подкрепления им вызовут садовников.
Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, следить за чистотой на Дворцовой площади и соседних с ней улицах будут 220 дворников, которые оперативно будут складировать мусор в маленькие и большие контейнеры. Всего их установят более сотни. В зеленых зонах на выручку дворникам придут садовники.
После того, как вчерашние школьники нагуляются и отправятся по домам (метро будет работать до раннего утра), на улицы выйдут поливальные машины, уличные пылесосы, погрузчики и самосвалы, которые уберут все последствия массового веселья.
Справка:
Праздник «Алые паруса» ежегодно собирает лучших выпускников петербургских школ. Традиционно он отмечается перед ближайшими к самой короткой ночи в году выходными. Событие занесено в реестр событий мирового туризма. Первый раз праздник отмечали в 1968 году, но через одиннадцать лет от мероприятия отказались. В 2005 году традицию возобновили. В этом году гулянья пройдут в ночь с пятницы на субботу, 24 июня.