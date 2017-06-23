"Зенит" проведет второй сбор в Австрии

«Зенит» проведет вторые тренировочные сборы в австрийском Китцбюэле, сине-бело-голубые 23 июня определились с планами на вторую часть подготовки к сезону.

27 июня команда вернется в Петербург и получит два выходных дня. Вечером 30 июня сине-бело-голубые отправятся в австрийский Китцбюэль, где будут тренироваться до 8 июля, сообщает официальный сайт клуба.

Завтра, 24 июня, «Зенит» сыграет второй товарищеский матч в рамках сборов в Гоинге против болгарского «Лудогорца». Встреча начнется в 19:00 по петербургскому времени, в прямом эфире ее покажет «Зенит-ТВ».