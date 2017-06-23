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23.06.2017 12:47

Лидерам петербургских фанатов перед КК-2017 пригрозили «последствиями» за беспорядки

В преддверии Кубка конфедераций правоохранительные органы Петербурга проводили профилактическую работу среди лидеров фанатских группировок, чтобы не допустить беспорядков на «Санкт-Петербург Арене». Об этом в пятницу, 23 июня, заявил вице-губернатор Александр Говорунов, сообщает корреспондент "Фонтанки".

«В любых образованиях всегда есть лидеры. Они есть и у фанатов. С этой категорией и велась профилактическая работа. Акцентировалось внимание на ответственности, на реакции и возможных последствиях. Помимо этого, мы проводили тренировки на стадионе с участием большого количества людей, которые имитировали поведение фанатской среды. С одной стороны, нам нужно было не создать неудобств обычным зрителям, с другой – погасить негативное явление и не дать ему развиться во что-то более мощное. Шел инструктаж на входных группах, чтобы воздействовать на молодые умы, чтобы донести до них, что хулиганство не имеет ничего общего с болением за ту или иную команду», – заявил Говорунов.

Напомним, ранее сообщалось о массовой блокировке уже выданных паспортов болельщика. Среди тех, кому аннулировали документ, были как футбольные хулиганы, так и простые болельщики.

Подробности читайте в материале «Фонтанки» .


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