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23.06.2017 12:42

В Петербурге приставы помогли судну «Феникс» покинуть фирму «Алмаз» навсегда

Судостроительная фирма «Алмаз» попросила на выход прибрежное судно, которое блокировало причал на Петровском острове в Петербурге. Отшвартоваться «Фениксу» удалось только с помощью судебных исполнителей.

Как сообщили 23 июня в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы судебных приставов, судном владеет компания «Гольфстрим». На территории «Алмаза» судно квартировало небезвозмездно, но 3,5 миллиона рублей хозяева за стоянку платить не торопились.

К делу подключился Арбитражный суд, который принял сторону судостроителей и постановил заплатить за аренду, но директор «Гольфстрима» решил поиграть в прятки с приставами. В ответ те арестовали скучающего у причала «Феникса», что оказало незамедлительный эффект на его хозяев. Перспектива лишиться судна заставила их заплатить штраф и 290 тысяч исполнительского сбора, и судно навсегда покинуло акваторию «Алмаза».


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