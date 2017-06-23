Вице-губернатор Говорунов: В городе было установлено более тысячи дополнительных камер слежения

В преддверии Кубка конфедераций в Петербурге были значительно усилены меры безопасности. Об этом в пятницу, 23 июня, рассказали вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов и председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов, сообщает корреспондент «Фонтанки».

«Оперативная обстановка в Петербурге спокойная и контролируемая. Общее число преступлений в этом полугодии снизилось на 21 процент. Это хорошая статистика. Мы понимаем, что некоторые предпринятые нами меры безопасности создают большие неудобства горожанам. Но выбирая между неудобством и безопасностью, мы выбираем безопасность. С 2014 года в городе проходит работа по созданию сети видеонаблюдения. В преддверии Кубка конфедераций эта работа была активизирована. Более 150 дополнительных камер было установлено на Крестовском острове, более 650 – в Петроградском районе. Всего в городе в преддверии КК-2017 было установлено более тысячи дополнительных камер. Многие преступления раскрываются именно благодаря этим устройствам», – заявил Говорунов.

Проблему с большим перечнем предметов, запрещенных к проносу на матчи КК-2017, прокомментировал Леонид Богданов. Напомним, что во многом из-за этого люди попадали на «Санкт-Петербург Арену» с большим опозданием. В частности, по этой причине церемония открытия турнира прошла при полупустых трибунах.

«Список запрещенных к проносу на стадионы предметов формировался в том числе и ФИФА, и оргкомитетом КК-2017. Все предметы, которые попали в этот список, не случайны. Специально для того, чтобы граждане могли где-то эти предметы оставить, имеются камеры хранения. Последние два матча мы активно используем звуковые средства оповещения при подходе на стадионы. По крайней мере, на прошлом матче недостатка камер хранения не наблюдалось», – подчеркнул Богданов.