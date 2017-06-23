Хакеры вскрыли десять тысяч ящиков британских чиновников и силовиков

Кибервзломщики получили доступ к аккаунтам в LinkedIn и MySpace сотрудников британского парламента, полиции и МИДа. И продают их на русскоязычных сайтах.

О русском следе во взломе пишет The Times 23 июня. По данным издания, списки пострадавших состоят из паролей для почтовых ящиков и аккаунтов в соцсетях тысячи британских депутатов и сотрудников парламента, около семи тысяч полицейских и более тысячи сотрудников МИДа.

Вся информация, полученная хакерами выставлена на продажу на ряде полуподпольных форумов. Газета отмечает, что большая часть из них — русскоязычная, поэтому, полагается участие в преступлении русских. Правда, других доказательств The Times не приводит.

Да и в случае, если кто-то из россиян возьмет на себя ответственность на содеянное, наказание в Великобритании он вряд ли получит. Дело в том, что у России нет договоренности о выдаче преступников с туманным Альбионом.

Отметим, что газета The Times сама приводит самые используемые пароли полиции Великобритании. Это police, password и police1.