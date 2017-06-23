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23.06.2017 12:08
12 Комментариев

Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины

Альтернатива Марсову полю как площадке для публичных мероприятий пока не найдена. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, сообщает корреспондент "Фонтанки".

«Каких-то решений по этому вопросу пока нет. Пока идет процесс раздумий. Варианты есть, но жизнь показывает, что, предоставляя тот или иной квадрат петербургской земли, определенные движения эти варианты не устраивают. Они говорят: «А мы пойдем там, где мы хотим». Вот здесь я хочу сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет очень жестко реагировать. Мы за то, чтобы были возможности для высказывания своей позиции, но все это должно быть согласовано и происходить в цивилизованном режиме. Будем делать все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины и бьются витрины и льется кровь», – подчеркнул Александр Говорунов.

Напомним, после массовой акции оппозиции 12 июня, которая как раз прошла на Марсовом поле, общественный совет при полицейском главке направил руководству ГУ МВД свои предложения по изменению городского закона о публичных мероприятиях . Он счел неуместными многотысячные митинги на могилах в центре Петербурга. Совет вспомнил, что Марсово поле – не только достопримечательность Петербурга, но и место захоронения людей.

Справка:

В Петербурге 12 июня на антикоррупционную акцию на Марсово поле, по разным оценкам, вышли от 5 до 10 тысяч протестующих. 630 человек, по данным штаба помощи задержанным, провели ночь в отделениях. По итогам судов около 200 участников петербургского митинга получили 930 суток административного ареста и 4,5 млн рублей штрафов.


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комментарии пользователей (12)
Дмитрий Н
23 июня 2017 г. 14:35
krasnosel:
придя в 2018 году на выборы и НЕ ИЗБРАВ Путина
Выборы, на которых не будет избран Путин, немедленно будут признаны не соответствующими закону. Или что-нибудь другое, еще похуже.
funtanka
23 июня 2017 г. 14:31
krasnosel: жаль только жить в эту пору прекрасную нам не придётся, ни мне, ни тебе (с)
krasnosel
23 июня 2017 г. 14:05
Вопрос решается просто: вице-губернатора нам назначает губернатор. А этого — президент. Видимо, что-то пошло не так в этой системе и надо ее поменять, придя в 2018 году на выборы и НЕ ИЗБРАВ Путина или любого его назначенца. Как это ни странно, но все еще есть шанс мирно и спокойно убрать из власти всех идиотов.
Smotritel
23 июня 2017 г. 13:57
Т.е. чинушки перестанут ездить с мигалками, воровать, лгать, а кремлёвский засиделец добровольно сдастся Гаагскому трибуналу?
funtanka
23 июня 2017 г. 13:21
> Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины Неужели едросня в отставку подаст из-за пары машин?
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