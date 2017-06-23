Вице-губернатор Говорунов о митингах: Сделаем все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины

Альтернатива Марсову полю как площадке для публичных мероприятий пока не найдена. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, сообщает корреспондент "Фонтанки".

«Каких-то решений по этому вопросу пока нет. Пока идет процесс раздумий. Варианты есть, но жизнь показывает, что, предоставляя тот или иной квадрат петербургской земли, определенные движения эти варианты не устраивают. Они говорят: «А мы пойдем там, где мы хотим». Вот здесь я хочу сказать, что на любые несанкционированные дела власть будет очень жестко реагировать. Мы за то, чтобы были возможности для высказывания своей позиции, но все это должно быть согласовано и происходить в цивилизованном режиме. Будем делать все, чтобы не допустить разноса, когда горят машины и бьются витрины и льется кровь», – подчеркнул Александр Говорунов.

Напомним, после массовой акции оппозиции 12 июня, которая как раз прошла на Марсовом поле, общественный совет при полицейском главке направил руководству ГУ МВД свои предложения по изменению городского закона о публичных мероприятиях . Он счел неуместными многотысячные митинги на могилах в центре Петербурга. Совет вспомнил, что Марсово поле – не только достопримечательность Петербурга, но и место захоронения людей.