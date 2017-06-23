Антивоенные детские рисунки украсили забор части ВДВ в Пскове

Необычная антивоенная акция, приуроченная, по словам организаторов, к Дню памяти и скорби, прошла в четверг, 22 июня, в Пскове.

Подопечные известного в городе тренера по единоборствам Михаила Петрова разрисовали мелками забор вдоль Юбилейной улицы, который ограждает территорию 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Среди прочих детских рисунков на заборе появились изображения российского и украинского флагов с подписью "Мир без войны. Усе буде добре!".

По словам Михаила Петрова, акция прошла рядом с оживленной транспортной магистралью – Юбилейной улицей. "Машины притормаживали, а проходящие мимо солдаты улыбались. Правда, когда они приближались к нам, лично я внутренне напрягался", – поделился впечатлениями тренер.

"Предположу, что комдив в бешенстве. Его кандидатуру недавно включили в тройку лидеров списка "Единой России" на выборах в Псковскую городскую думу, а тут такое", – рассказал "Фонтанке" Михаил Петров. (Комдивом 76-й гвардейской краснознамённой Черниговской десантно-штурмовой дивизии в настоящее время является гвардии генерал-майор Алексей Наумец.)