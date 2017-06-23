Метро Петербурга продлит работу из-за Кубка конфедераций
Игра Новой Зеландии с Португалией на Крестовском острове 24 июня почти на час увеличит время работы всех станций подземки, кроме «Спасской» и «Достоевской».
Как сообщили в пресс-службе подземки, вестибюли не закроют вплоть до половины второго ночи. При этом «Достоевскую» заменит работающая «Владимирская», а «Спасскую» – «Сенная» и «Садовая».
Кроме того, пассажирам будет доступен только один вестибюль на станциях «Ленинский проспект», «Проспект Ветеранов», «Площадь Ленина», «Московская», «Технологический институт», «Площадь Александра Невского».
Второй вестибюль станции «Невский проспект» закроют раньше: после 23:00 войти и выйти со стороны канала Грибоедова будет нельзя.
В метро предупредили, что ночной челнок между «Адмиралтейской» и «Спортивной» в ночь после матча курсировать не будет.
Справка:
Игры Кубка конфедераций проходят в Петербурге с 17 июня по 2 июля. В нем принимают участие 8 команд, матч открытия состоялся в Северной столице (сборная России обыграла Новую Зеландию 2:0). Игры также проходят в Москве, Казани и Сочи.