Адвокат Хабаров учредил собственную награду для шашистов

Объединенная коллегия адвокатов Петербурга в лице Юрия Хабарова решила принять участие в развитии шашечного спорта. Тому, кто сможет обыграть гроссмейстера в он-лайн игре социальной сети Фонда «Русские шашки» известный защитник обещает вручить свой приз.

Идея создания именной награды появилась у адвоката из-за схожести юриспруденции и шашечного спорта.

«Не вижу более близкого к юриспруденции вида спорта, чем шашки. Моя профессия и эта игра появились до нашей эры, и все прошедшие с тех пор тысячелетия юристы и шашисты делают одно и то же – просчитывают ходы, придумывают комбинации. Почему шашки кажутся мне более близкими юристам, чем шахматы? Все просто. В шашках все ходы одинаковы, из-за чего они простецкие на вид. С мнимой похожести и примитивности начинается любое уголовное дело. Мы видим труп, а в нём девять грамм свинца: дебют, прямо скажем, не оригинален. Но какие потом случаются комбинации», – говорит Юрий Хабаров.

Что именно будет предложено в качестве награды – секрет. Когда появится спортсмен, сумевший обыграть гроссмейстера «Русских шашек», адвокат сам решит, чем именно наградить его.

Побороться с гроссмейстером может каждый. Для этого нужно записаться на он-лайн игру. Раз в день один из выдающихся спортсменов играет с любым желающим из зарегистрированных пользователей. К примеру, в июне дежурным гроссмейстером Фонда «Русские шашки» стал трехкратный чемпион мира из Якутии Николай Стручков.